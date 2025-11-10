聯合國：數百萬難民陷衝突與極端氣候惡性循環

聯合國今天(10日)表示，數百萬難民身陷衝突與極端氣候的惡性循環，敦促聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會(COP30)峰會向最脆弱的群體提供資金。

聯合國難民署(UNHCR)表示，目前收容全球近半數難民的地方，在15年內可能面臨氣候相關衝擊的極端風險。

聯合國難民署在一份報告中指出：「氣候變遷不僅加劇了既有的脆弱性，也助長了流離失所的趨勢，為移民創造了複雜且多重的風險…使得許多人無法其影響。」

報告表示，氣候衝擊增加了人道需求，並加劇了反覆流離失所的風險。

聯合國難民署指出，截至2025年年中，有1.17億人口因為戰爭、暴力與迫害而流離失所。其中，有4分之3生活在面臨高度或極端氣候相關災害風險的國家。

報告補充說，在過去10年，與天氣有關的災害已經導致約2,500萬人在國家內流離失所。

聯合國難民署說，到2050年，世界上最炎熱的15個難民營，甘比亞、厄利垂亞、衣索比亞、塞內加爾和馬利，每年預估將經歷將近200天的危險熱壓力。「由於極端高溫與高濕度的致命組合，許多這些地方可能會變得無法居住。」

這份報告指出，面臨氣候相關災害極端風險的國家數量，預估將在2040年從3個增加到65個。這65個國家收容了45%以上目前因為衝突而流離失所的人。