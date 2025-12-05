聯合國：緬甸罌粟種植面積創10年新高 成全球非法鴉片最大來源

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）3日發布 《2025 年緬甸鴉片調查》指出 ，緬甸的罌粟種植面積已從去（2024）年的4萬5200公頃，增加至今年的5萬3100公頃，在過去1年成長達17%。

其中南部撣邦為緬甸最主要的罌粟種植區，占全國種植面積44%。種植面積增幅最大的兩個地區則分別為東部撣邦成長32%、欽邦成長26%，而這兩個地區都是軍方與武裝組織持續爆發衝突的區域。

UNODC東南亞及太平洋地區代表尚志（Delphine Schantz）表示，緬甸罌粟種植面積大幅擴張，顯示鴉片經濟在過去幾年中復甦的程度有多大，且未來還有進一步擴張潛力。

廣告 廣告

路透社報導，緬甸自從2021年軍方發動政變，取代翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府以來，即陷入政局動盪。此外受到鴉片價格上漲影響，緬甸罌粟種植面積自2020年以來即穩定增加。緬甸農民去年從鴉片銷售獲利3億至4.87億美元，已成為該國重要財源。

根據UNODC，全球3大非法鴉片來源國為阿富汗、哥倫比亞和緬甸，但自從阿富汗塔利班政權2023年頒布鴉片禁令，使產量下跌95%以來，緬甸即成為全球非法鴉片的主要供應國。

尚志指出，在當地日益加劇的武裝衝突、生存需求與價格上漲的誘惑下，緬甸農民紛紛轉往種植罌粟，「除非創造出可行的替代生計，否則貧困和依賴非法種植的惡性循環只會更嚴重」。