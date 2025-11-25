聯合報前編譯向洪秀柱求償 二度敗訴

聯合報李姓前女編譯報導指洪秀柱向習近平誇口「已買通島內大批軍政高層」，事後遭解僱，李女向洪求償860萬元，一審判李女敗訴，全案上訴，高院今判決駁回李女上訴。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕聯合報國際新聞組李姓前女編譯，不滿3年前撰寫報導稱前國民黨主席洪秀柱向中國國家主席習近平誇口「已買通島內大批軍政高層」、「習對此也深信不疑」等內容，遭聯合報發布啟事指內容不實，又將她解僱，李女認為遭解僱和洪秀柱施壓有關，對洪求償名譽損失、退休金共新台幣860萬元，一審判李女敗訴，上訴後，高等法院今仍判李女敗訴。可上訴三審。

全案源於，2022年8月22日下午3時，李女在聯合新聞網發布標題為「消息人士：李上習不下已成定局兩岸更可能開戰」新聞，內文包括「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑…」等內容。

不過，聯合報事後認為此報導欠缺查證，內容也有疑義，不久即撤稿，並在內部調查後，將李女解僱。

李女不服，對洪秀柱提起民事侵權行為損害賠償訴訟，李女主張，洪秀柱明知報導為真實，卻故意於媒體前公開指責此報導違反新聞倫理，使她的名譽權受損，要求洪賠償210萬元；另外，洪涉向聯合報施壓，導致她被解僱，嚴重侵害她的工作權，喪失退休金等，另求償650萬元，共向洪請求損害賠償860萬元。

洪秀柱答辯表示，該報導內容不實，李女於報導前未盡查證義務，公然詆毀她的名譽，已對李女提起加重誹謗罪告訴，經台北地檢署提起公訴，台北地方法院審理期間，因審判長勸諭，基於不浪費司法資源考量而撤回告訴。李女另控訴她誣告部分，檢方處分不起訴確定，她認為報導不實而發布聲明指此報導為空穴來風，也沒有對聯合報施壓，無賠償責任。

台北地院判決李女敗訴，李女不服，提起上訴。

高等法院審理認為，李女的報導來源不明且欠缺事實根據，亦未查證，洪秀柱有相當理由確信報導不實，而發表言論指報導乃「空穴來風」、「假新聞」，僅藉此向社會大眾澄清事實，維護其名譽，係基於自衛而善意發表言論，未侵害李女名譽；另外，李女遭解僱難認與洪秀柱的行為有相當因果關係，今仍判李女敗訴。

