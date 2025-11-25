聯合報前編譯遭解僱向洪秀柱求償案 二審仍敗訴

（中央社記者劉世怡台北25日電）聯合報李姓前編譯不滿其撰寫前國民黨主席洪秀柱1篇報導，遭聯合報發布啟事指內容不實，又將其解僱。李女認解僱疑是洪秀柱施壓等，求償新台幣860萬元，二審今仍判敗訴。

民國111年8月22日，李女在聯合新聞網撰寫並發布標題為「消息人士：李上習不下已成定局兩岸更可能開戰」新聞，內文包括「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應」等語。此篇報導於發布後被聯合新聞網撤稿。

聯合報於111年8月23日發布「聯合新聞網啟事」的道歉聲明，內容稱李女撰寫並發布的此篇報導內容不實且未經求證，及逾越職責，未經查證等語，並於9月2日解僱李女。李女對洪秀柱提起民事侵權行為損害賠償告訴。

李女提告主張，洪秀柱明知報導為真實，卻故意於媒體前公開指責此報導違反新聞倫理，使她的名譽權受損，洪秀柱應賠償210萬元；洪秀柱涉向聯合報施壓，導致她被解僱，嚴重侵害她的工作權，喪失優渥薪資、退休金等，洪秀柱應賠償650萬元，二項共計860萬元。

洪秀柱抗辯表示，此篇報導內容不實，李女於新聞發布前未盡查證義務，公然詆毀其名譽，已對李女提起加重誹謗告罪，經台北地檢署提起公訴，台北地方法院審理期間，因審判長勸諭，基於不浪費司法資源考量而撤回告訴。李女另控訴她誣告部分，檢方處分不起訴確定。

洪秀柱表示，她認為報導不實，進而發布聲明指此報導為空穴來風、無中生有，是為維護自身名譽的合法行為，更沒有對聯合報施壓。

一審台北地方法院判決駁回，李女不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，還可上訴。

二審高院表示，李女所提事證無法證明聯合報解僱，是因洪秀柱對聯合報施壓所致，而且本件報導不實又未經查證，洪秀柱為維護自身名譽的合法行為，難認藉此施壓。

二審表示，聯合報認定報導有疑慮以及李女刊登報導逾越其職權，又無法提出證據及消息來源，有違反工作規則，故解僱李女並懲處其主管，因此李女遭解僱難認與洪秀柱的行為之間有相當因果關係。（編輯：方沛清）1141125