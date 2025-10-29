《聯合報》黑白集罕見開砲！陳柏惟痛批盧秀燕：連豬都管不好，怎麼管人
政治中心／唐家興報導
台中豬場爆發非洲豬瘟，引發全台高度關注。台中市政府對疫情的回應卻疑點重重，從「疑似誤診」、「延遲採檢」、「防疫說法反覆」到「疫調混亂」，短短五天內說法五變，讓外界直呼「公信力崩盤」。更意外的是，一向挺藍的《聯合報》在〈黑白集〉專欄中，罕見以社論角度重批盧市府「發條沒上緊」，顯示連藍營媒體也對市府的防疫應變失望透頂。此時，市長盧秀燕卻將焦點轉往「購物節振興市」，連自家議員都搖頭直呼：「不看好！」
盧秀燕防疫「神隱」挨轟 藍媒也罕見開罵
在三立政論節目《新台派上線》中，主持人李正皓直言：「盧秀燕昨天不是說她要神隱，不開記者會，改讓副市長鄭照新代打？結果被罵爆，今天又不得不出來開記者會。」李正皓指出，連平時挺藍的《聯合報》、《中國時報》都開始「捅」盧秀燕，顯示輿論壓力之大，連支持者都看不下去。
節目中引述《聯合報》〈黑白集〉社論內容指出：「農業局長說不清、防疫責任混沌不明、每日說法不一」，痛批市府團隊反應失當，使得「盧媽公信力受傷」；更重話點名「豬瘟事件暴露市府發條沒上緊」，要求「該換該辦」。這篇社論被視為代表整個報社立場，而非個人意見，對盧市府而言是嚴厲警訊。
卓冠廷點出關鍵：最忠實支持者都倒戈
民進黨新北市議員卓冠廷在節目中指出：「盧秀燕這次真的出大包，因為她最忠實的支持者、盟友，全都認為她出包了。」他質疑，盧秀燕竟未親自出席中央前進應變所的非洲豬瘟會議，反而留在市府開國民運動中心相關會議。卓冠廷批評：「如果市政會議很重要，你可以延後市政會議或改議程，結果沒去豬瘟會議，今天又回頭開記者會，代表她知道錯了。」
他並強調，《聯合報》黑白集所展現的態度，等同「報社級別」對盧秀燕信任危機的定調。「連老報社都出手批評，這不是一般輿論，是對藍營形象的重大衝擊。」
國民黨議員也開炮：購物節失靈、人潮暴跌200萬
除了防疫挨批，《中國時報》更報導兩位國民黨台中市議員：陳文政與黃佳恬罕見聯手質疑市府主打的「台中購物節」失靈。報導指出，台中三大商圈「草悟道、逢甲、一中」人潮驟減，旅客流失達200萬人次。陳文政是盧秀燕選區的北區議員，其岳父陳天汶曾任市議會副議長；黃佳恬則出身紅派政治世家，母親為地方大老李麗華。兩人皆出身藍營核心，卻同時「開火」，讓外界驚訝：「藍營自己都不挺了！」
報導更指出，台中原本在全台熱門景點榜單中有四個地點入榜，如今只剩一個，讓人質疑盧市府振興經濟政策成效不彰。
陳柏惟嘲諷：連豬都管不好，怎麼管人？
立法院榮譽顧問陳柏惟在節目中語帶諷刺地說：「以前疫情時，中央能把人管起來；現在台中豬瘟，連豬都管不好，怎麼管人？」
他進一步解釋，疫情時期大家熟悉的疫調原則「TOCC」（旅遊、職業、接觸、感染），在動物防疫上其實更簡單，「豬不會旅行、不會兼差、不會偷跑喝酒」，只要掌握飼養、運送與屠宰環節即可。「結果讓市府做四分之一的功夫，完成度不到50%，這到底是怎麼回事？」陳柏惟重話指出，「當年陳時中校正回歸被罵三個月，現在盧秀燕的防疫亂象，標準卻完全不一樣。」
「完美形象」危機？藍營同志不敢太「用力」救火
外界分析，盧秀燕長年以「媽媽市長」形象深植民心，如今因非洲豬瘟危機、公信力受損及經濟政策失靈等事件重創形象。《聯合報》的社論開罵，讓許多藍營人士陷入兩難：想替盧辯護，卻怕「幫倒忙」。一名藍營幕僚私下坦言：「這次真的很傷，救太用力反而被誤會護短。」
結語：豬瘟未平，政治風暴才剛開始
非洲豬瘟防疫亂象，讓原本穩坐藍營民意高點的盧秀燕陷入政治危機。從友藍媒體的罕見開砲，到自家議員的公開質疑，「盧媽」形象首度受到正面挑戰。在豬瘟仍未完全控制、商圈經濟持續下滑的情況下，盧秀燕如何止血挽回信任，恐將成為接下來台中政壇最受矚目的焦點。
