聯合大學文創系「走路的光」勇奪二0二五夯運動黑客松首獎

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系「走路的光」團隊，由大二學生陳有唯、嚴芝君、胡維傑、李亞庭與南臺科技大學視覺傳達設計系張雅慧跨校組隊，在熊子扉助理教授指導下，自全台二十九所大專院校、三十三支隊伍中脫穎而出，奪得運動部主辦「第五屆夯運動黑客松」首獎，展現青年跨域整合、服務設計與永續創新的卓越能量！

走路的光團隊受邀出席「二0二五臺灣品牌國際賽研習營與頒獎典禮」，於花博爭艷館以中英雙語進行提案簡報並受獎，榮獲現場國內外專家與嘉賓一致好評。體育部國際事務司張進旺司長更對聯大文創系連續兩年奪得夯運動黑客松競賽冠軍，表達誠摯與高度的肯定！

城市品牌×運動科技：打造萬金石國際賽事新典範。走路的光團隊以「挺向下一道金 One Step One Kin」為品牌標語，為新北市萬金石馬拉松賽事導入創新服務設計，提出整合性服務設計方案，從城市品牌、科技應用至永續行動，重塑賽事體驗與品牌價值，結合「專業性×環境永續×地方文化」三大核心理念，打造「城市品牌×運動科技」國際賽事新典範。

專業洞察：重塑「最硬馬拉松」的親和力與觀光價值團隊透過服務設計方法，提出三項核心洞察：賽道難度高，影響一般民眾參與意願。賽事與在地觀光鏈結薄弱，缺乏回流機制。品牌識別過度依賴單一地標，城市敘事有待深化。

四大創新策略：建構沉浸、永續、智慧、文化的賽事體驗

一. 數位賦能服務：團隊結合龍骨王科技設計賽事App，提供從賽前到賽後的數位服務。跑者可透過 App 進行賽前暖身導引、模擬賽道探索、個人成績查詢與記錄，並在賽後獲得完賽收操教學等全方位服務。二.沉浸式特色賽道：規劃「跑茶大道」、「聽覺地景」、「萬金里海」、「萬金喝岬」等具藝術、文化、生態與美食的賽道規劃，降低跑者心理壓力並提升賽事記憶點。三.永續行動機制：導入「食用水球」以大幅減少一次性紙杯使用，並推動舊鞋回收行動、寶特瓶蓋回收再製文創品等，推動低碳方案永續回饋機制。四. 觀光回流策略：設計「回娘家」年資獎勵，串聯在地旅遊與商圈，促進經濟與情感雙重回流。

熊子扉助理教授指出，團隊所提之服務設計方案預計帶動在地觀光財提升15–25%，碳排量逐年遞減10%，並推動65%參與人數轉化為觀光效益，創造賽事與地方的永續循環。本次獲獎展現了跨校跨域整合服務設計思維、地方文化、儀式感與科技應用創新以及永續理念的深厚實力，可為臺灣品牌國際賽事注入嶄新活力，並為運動賽事與城市結合的未來發展樹立了新典範（見圖，右一為指導得獎之助理教授熊子扉）。