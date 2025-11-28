聯合大學文創系「走路的光」勇奪二0二五夯運動黑客松首獎
國立聯合大學文化創意與數位行銷學系「走路的光」團隊，由大二學生陳有唯、嚴芝君、胡維傑、李亞庭與南臺科技大學視覺傳達設計系張雅慧跨校組隊，在熊子扉助理教授指導下，自全台二十九所大專院校、三十三支隊伍中脫穎而出，奪得運動部主辦「第五屆夯運動黑客松」首獎，展現青年跨域整合、服務設計與永續創新的卓越能量！
走路的光團隊受邀出席「二0二五臺灣品牌國際賽研習營與頒獎典禮」，於花博爭艷館以中英雙語進行提案簡報並受獎，榮獲現場國內外專家與嘉賓一致好評。體育部國際事務司張進旺司長更對聯大文創系連續兩年奪得夯運動黑客松競賽冠軍，表達誠摯與高度的肯定！
城市品牌×運動科技：打造萬金石國際賽事新典範。走路的光團隊以「挺向下一道金 One Step One Kin」為品牌標語，為新北市萬金石馬拉松賽事導入創新服務設計，提出整合性服務設計方案，從城市品牌、科技應用至永續行動，重塑賽事體驗與品牌價值，結合「專業性×環境永續×地方文化」三大核心理念，打造「城市品牌×運動科技」國際賽事新典範。
專業洞察：重塑「最硬馬拉松」的親和力與觀光價值團隊透過服務設計方法，提出三項核心洞察：賽道難度高，影響一般民眾參與意願。賽事與在地觀光鏈結薄弱，缺乏回流機制。品牌識別過度依賴單一地標，城市敘事有待深化。
四大創新策略：建構沉浸、永續、智慧、文化的賽事體驗
一. 數位賦能服務：團隊結合龍骨王科技設計賽事App，提供從賽前到賽後的數位服務。跑者可透過 App 進行賽前暖身導引、模擬賽道探索、個人成績查詢與記錄，並在賽後獲得完賽收操教學等全方位服務。二.沉浸式特色賽道：規劃「跑茶大道」、「聽覺地景」、「萬金里海」、「萬金喝岬」等具藝術、文化、生態與美食的賽道規劃，降低跑者心理壓力並提升賽事記憶點。三.永續行動機制：導入「食用水球」以大幅減少一次性紙杯使用，並推動舊鞋回收行動、寶特瓶蓋回收再製文創品等，推動低碳方案永續回饋機制。四. 觀光回流策略：設計「回娘家」年資獎勵，串聯在地旅遊與商圈，促進經濟與情感雙重回流。
熊子扉助理教授指出，團隊所提之服務設計方案預計帶動在地觀光財提升15–25%，碳排量逐年遞減10%，並推動65%參與人數轉化為觀光效益，創造賽事與地方的永續循環。本次獲獎展現了跨校跨域整合服務設計思維、地方文化、儀式感與科技應用創新以及永續理念的深厚實力，可為臺灣品牌國際賽事注入嶄新活力，並為運動賽事與城市結合的未來發展樹立了新典範（見圖，右一為指導得獎之助理教授熊子扉）。
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 4 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 8 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 9 小時前