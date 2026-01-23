聯合徵才 先僱後訓提升就業穩定度

勞動部雲嘉南分署台南就業中心舉辦「新春奔好職 工作『馬』上來」徵才活動，現場面試區人潮踴躍。（台南就業中心提供）

記者林怡孜∕台南報導

「咚咚鏘！」熱鬧鑼鼓聲中，博愛國小醒獅團精神抖擻登場，為勞動部雲嘉南分署台南就業中心舉辦的「新春奔好職 工作『馬』上來」徵才活動揭開序幕。廿三日上午台南就業中心洋溢濃厚年節氛圍，吸引不少求職與轉職民眾把握農曆年前關鍵時機，為新年度職涯提前布局。活動現場面試區人潮絡繹不絕，多家優質廠商釋出製造、餐飲、教育等多元職缺，提供即時面試機會。其中，永芳鐵鍊、福樺實業、威爾森文教等已通過「勞工就業通計畫」的廠商，也同步提供「先僱後訓」訓練型職缺，讓失業勞工能在實際工作中累積技能、提升就業穩定度。

除了徵才媒合，活動也結合「迎春納福寫春聯」書法斜槓體驗區，吸引不少民眾參與。書法老師吳福山以輕鬆幽默方式，分享如何將書法結合節慶創意，發展斜槓副業，並現場揮毫為求職民眾寫下馬年祝福春聯，如「一馬當先」、「馬到成功」，讓等待面試的民眾也能感受滿滿祝福與鼓勵。林小姐表示，看見書法結合創意，讓她開始思考未來是否能把興趣轉化為額外收入。

台南就業中心主任洪儷瑋指出，勞動部推動的「勞工就業通計畫」採「先僱後訓」模式，由雇主安排導師進行在職訓練，政府補助相關訓練費用，每人每月最高補助一萬二千元，最長三個月；同一年度單一雇主最高可補助一百八十萬元，協助勞工邊做邊學、無縫接軌職場需求。就業中心亦會搭配「職務再設計」措施，協助雇主改善工作環境與流程，每人每年最高補助十萬。