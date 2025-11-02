聯合政府論壇 日學者分享經驗

台灣民眾黨2日舉辦「聯合政府的理論與實踐—日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，皇學館大學現代日本社會部副教授村上政俊擔任與談人。（袁茵攝）

台灣民眾黨2日舉辦聯合政府第2場論壇，以日本案例出發，探索台灣未來推動聯合政府的可能路徑。曾任日本眾議員的皇學館大學現代日本社會部副教授村上政俊談及，外界曾討論自民黨與維新會是否真的組成「連立政權（聯合政府）」，尤其在大阪，雙方彼此維持競爭關係，選舉時恐難協調。

民眾黨黨主席黃國昌表示，聯合政府恐是台灣未來10年須採取的模式，否則就會像現在民進黨一樣，明明是少數政府，卻好像在當皇帝，任何事情一意孤行，遇到不順己意時，便抹紅、抹黑在野黨。

民眾黨欲借鏡日本經驗，村上政俊分析日本潛在的聯合政府形式，包括自民黨與立憲民主黨、自民黨與國民民主黨，其中因前首相石破茂與立憲民主黨代表野田佳彥在政治立場相對接近，過去備受討論，但從選舉角度來說，日本眾議員實施「小選舉區」制度，該區僅1人能當選，而兩黨在289個小選舉區幾乎全面對立，要進行選區協調在現實極為困難。

村上政俊指出，就自民黨與國民民主黨部分，當公明黨離開與自民黨的聯合政府後，媒體開始討論國民民主黨參加聯合政府的可能性，但在國民民主黨背後支持的母體「日本勞動組合總連合會」反對，並認為國民民主黨跟立憲民主黨須團結，因而未成局。

他提及，還有一個可能性是3個在野黨（立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會）嘗試合作，但因立憲民主黨與國民民主黨在安全保障與能源政策，特別是核能議題分歧，最終破局。

他也說，外界在討論自民黨與維新會是否真的組成「連立政權」，因為國務大臣皆由自民黨議員出任，維新會僅獲得首相輔佐官；且在地方層面，特別是大阪，依然維持競爭關係，未來恐難以協調，將是關注焦點。