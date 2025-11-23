聯合盃作文大賽 竹市初賽頒獎

「第十九屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於二十三日在曙光女中舉行頒獎典禮，共有一千二百四十五位學生參與，計二百一十人獲獎。代理市長邱臣遠與聯合報教育事業部總經理潘素滿頒獎，今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，鼓勵孩子以文字關懷社會、展現創意（見圖）。

新竹代理市長邱臣遠二十三日說，恭喜所有得獎的孩子努力與老師、家長的用心指導，同時也肯定參賽的孩子們，願意把自身感受觀察，透過一字一句，用文字傳達細膩體會。雖然家長們關心孩子的學業成績，但在當今瞬息萬變的社會中，未來的教育不應僅以應試為主，學生能夠擁有足夠的應變能力，才是最為關鍵的。

潘總經理表示，希望透過比賽鼓勵孩子們透過自我覺察的書寫，培養情感、感受力及多元思辨能力。此次從國小中年級到高中職各組學生齊聚一堂，在一小時限時創作中，以筆為心、以字傳情，展現新世代學子的人文思辨力與創造力。

教育處指出，第十九屆聯合盃作文大賽新竹市初賽設有國小中組、國小高組、國中七組、國中八組、國中九組以及高中職組等六個組別。每個組別選出一至五名得獎者，並頒發佳作三十名。所有得獎學生將獲得新竹市政府頒發的獎狀，並取得十一月二十九日全國總決賽的參賽資格。

教育處表示，感謝各校持續推動寫作教育並鼓勵孩子參加比賽，讓竹市初賽順利完成。這兩年的參賽人數都高達一千二百多人，鄰近縣市跨縣市參賽，顯見聯合盃作文大賽已受學校的重視。