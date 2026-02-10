聯合盃作文大賽 花蓮學子展現語文實力

首獎慈濟附中林芊逸同學(花蓮教育處提供)

花蓮縣國風國中、明義國小、慈濟大學附屬高級中學等多所學校學生，參加「第19屆聯合盃作文大賽」，表現亮眼，共抱回6項大獎，其中，林芊逸同學更獲得高中職組首獎，展現語文實力。

花蓮縣政府教育處表示，這些獎項不僅是學生個人的榮耀，更是各校長期深耕語文教育的具體成果，凝聚了學校師長的指導，還有學生長時間累積的閱讀與寫作訓練。



慈大附中林芊逸獲得高中職組首獎、國風國中邱卉卉同學獲得國中八年級組創意類優選、謝艾珊同學獲得國中八年級組感動類優選、慈大附中國中部林子軒同學獲得國中七年級組說服類優選、明義國小林芊卉同學獲得國小高年級組創意類優選、慈大附小賴萖萖同學獲得國小中年級組說服類優選。