聯合盃全國作文大賽 頒獎
第十九屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽昨（七）日在新北市政府三樓多功能集會堂舉行頒獎典禮。今年共有五千九百三十六名新北學生報名參賽，是全國最大規模。競賽涵蓋國小至高中職六組，每組評選出前五名及佳作三十名，共二百一十位學生獲獎。新北市副秘書長龔雅雯出席頒獎典禮，肯定學生以閱讀力與表達力展現細膩觀察與思辨觀點，展現新北學子扎實的語文素養。
龔雅雯表示，聯合盃作文大賽逐年轉型為素養導向評量，從傳統命題擴展至圖像閱讀、資料解析與結合時事議題脈絡，引導學生在閱讀、分析到表達的寫作歷程中展現深度思辨能力，也呼應教育局推動的「智慧閱讀」與「國語文寫作能力提升」計畫，讓學生在AI工具普及的年代，仍能以文字傳遞真實情感與觀點，是教育現場最動人的風景。
本屆命題以社會情緒學習（ＳＥＬ）為核心，從自我覺察、情緒調節、人際互動到價值理解，引導學生以生活經驗入文。
新北市區賽在新北市政府3樓多功能集會堂舉行頒獎典禮。（記者王志誠攝）
