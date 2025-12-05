聯合盟友抗陸 美全球戰略轉向

川普新公布的全球戰略總方針，要求各國提高軍費。對此，國內學者認為，川普身為商人，重視成本利益，相較過去更強調防務分攤思想；川普2.0全球戰略雖然文字模糊，但在行為上更加清晰，改以聯合盟友方式制衡中國，但美國仍保持主導的地位。

淡大外交系助理教授陳奕帆統計，在國家方面，該方針中，中國含南海共出現21次，而俄國出現10次、台灣8次、以色列6次、日本及北約5次、烏克蘭4次，澳洲、韓國與伊朗更是3次以下。由此可見，抵禦中國在其戰略規畫可謂重中之重，而俄國議題仍為其次，台灣重要但可能仍未達美國國安戰略核心。

廣告 廣告

國防院軍事戰略學者蘇紫雲也用印太「地緣政治軸線重新翻轉」來形容這份報告，該方針逆轉過往尼克森聯中制蘇的想法，改以聯合盟友制衡中國。而台灣的角色，除半導體的重要性外，在地緣政治上仍為切割東南亞與東北亞的樞紐。

「講話輕聲細語，但帶著大棒。」蘇紫雲認為，文件中的用字遣詞都不具有太強烈的口氣，但其要表達的內容與態度卻是非常明確的警告；例如文中提及，美國盟邦將實施集體防衛，全力「防止台灣被占領」，未明說是針對中國，但也同時重申美國對台的立場與承諾，必要時共同提供協助。這是非常客氣但清晰的表述，這個邏輯哲學，有如「老羅斯福總統的戰略藝術2.0版」。

對於文中要求各國提高軍費，共同實施集體防衛。彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤認為，川普身為商人，不以世界警察或民族意識型態從政，而是重視成本利益，因此更強調防務分攤思想，特別在台海周邊的日、韓、澳等國。川普2.0的全球戰略雖然文字模糊，但在行為上更加清晰，並將台灣視為亞太戰略的投射點，這關乎到美國在東北亞及東南亞，拒止中國、保持主導的地位。

李其澤也指出，面對大陸崛起，美國面臨維持強權的壓力，加上近期貿易失衡、高科技供應鏈重組等問題，若不徹底解決將影響AI甚至是國防建設，這是很大的隱患。然而，他也批判，民進黨政府太急著抱大腿，不應被予取予求、要有議價能力，特別在美國戰略中，台灣半導體有其關鍵性，我國應藉此讓議價空間擴大，否則將是政府失職，「烏克蘭打到快山窮水盡仍不忘跟美國議價」。