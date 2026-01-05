聯合社區整合在地資源 「薯意聯合－挖洋薯」打造食農教育與社區品牌新典範





臺中市后里區聯合社區發展協會日前假后里區三皇宮舉辦「薯意聯合－挖洋薯」活動，延續去年「薯意聯合－農產品嘉年華會」馬鈴薯種植活動，透過實地採收體驗，成功行銷后里在地農產特色，吸引超過500位民眾踴躍參與，成為后里社區重要品牌活動之一。

活動規劃「種植認養組」與「採收體驗組」兩大主軸，參與民眾以親子家庭為主，非后里區民眾約占四成，顯示活動已具跨區吸引力。為因應大量人潮，主辦單位特向成功嶺部隊商借體能鑑測號碼背心，進行人員分流與管理，確保活動安全有序。

參與來賓包括后里區區長賴同一、臺中市議員陳本添、立法委員楊瓊瓔秘書王秀美，以及后綜高中王裕德校長、育英國小張聖藝校長、月眉國小邱弘毅校長共襄盛舉到場支持，展現產官學攜手推動社區農業與食農教育的具體成果。現場除安排挖馬鈴薯體驗外，並提供馬鈴薯麵與清蒸馬鈴薯等在地料理，讓民眾從「看見農業、體驗農業、品嚐農業」，從產地到餐桌，深入認識在地農產價值。

區長賴同一表示，后里素有「馬鈴薯故鄉」美譽，活動場地更是全省每年第一顆馬鈴薯的產出地，社區結合里辦公室、公廟與學校共同辦理活動，充分展現地方凝聚力，也有效提升社區能見度與農產行銷效益。

三皇宮管理委員會主任委員林隆圳表示，本次活動由社區主辦，宮廟全力支援場地與志工人力，並結合友宮共同參與，展現宗教文化與社區發展相輔相成的成果，也成功將三皇宮特色料理轉化為社區行銷亮點。

聯合社區發展協會理事長王雲彥表示，「薯意聯合」系列活動已逐步建立后里社區農產品牌，今年活動規模與參與層面均較去年成長，並與育英、月眉國小兩所學校達成共識，將種植、採收體驗列為年度戶外教學課程。未來將持續每年辦理，結合社區、農業、教育與文化資源，打造具代表性的后里特色農產行銷活動，促進社區永續發展穩健前行。

