聯合航空波音777發動機故障急返航 美航空總署展開調查

美國聯邦航空管理局（FAA）13日發聲表示，聯合航空（United Airlines）一架飛往日本東京的航班於13日下午在起飛過程中，遭遇發動機故障事件，因此被迫折返位於維吉尼亞州北部的杜勒斯國際機場，當局將對此事展開調查。

根據《路透社》報導，美國聯邦航空管理局發言人表示，聯合航空803航班13日在起飛後不久，便因其中一具發動機失去動力而折返降落。所幸發言人稱，機上275名乘客和15名機組人員均未受傷。

美國聯邦航空管理局也同步指出，將對這起事件展開調查，該航班涉及機型為一架波音（Boeing）777-200型飛機；其將改期至當天稍晚由另一架飛機執飛。

據社群平台X（原Twitter）上發布的照片​​和影片顯示，杜勒斯機場跑道附近濃煙滾滾。而杜勒斯機場距離華盛頓特區僅約40公里，是距離美國首都最近的國際機場，因此引起當地民眾高度關注。

另外，美國交通部長達菲（Sean Duffy）也在X上發文稱，指飛機發動機一片護蓋脫落並起火，引發了機場地面灌木叢火災。華盛頓都會區機場管理局表示火勢已被撲滅。

