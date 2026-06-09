聯名不只印Logo！UA×Marine Serre、UNIQLO×F.RISSO、Studio Doe跨界話題一次看
近年時尚圈吹起一股「跨界共創」風潮，但2026年的聯名合作顯然又更進一步。品牌不再只是交換Logo或推出限定色，而是從設計理念、生活態度到專業領域的深度融合，創造出更具話題性與收藏價值的作品。從運動機能結合高端時裝、藝術創意走進日常衣櫥，到服裝品牌首度跨足彩妝領域，這三組最新聯名正重新定義跨界合作的可能性。
UNDER ARMOUR × Marine Serre：當Baselayer遇見法式前衛時裝
運動品牌與高端時裝的界線正變得越來越模糊。適逢品牌成立30週年，UNDER ARMOUR驚喜攜手法國先鋒設計師Marine Serre推出限量聯名系列，將品牌經典Baselayer緊身衣重新解構，注入Marine Serre最具代表性的「新月圖騰」設計語言。
身為LVMH Prize得主的Marine Serre，向來擅長將運動元素、古著與高級時裝融合，這次則以「第二層肌膚」為概念核心，重新演繹UA經典機能服飾。系列以俐落黑白色調為主軸，搭配貼身輪廓與流暢線條，呈現兼具未來感與運動張力的全新風格。
服裝採用UA經典HeatGear®科技面料打造，兼顧透氣、輕量與舒適機能，同時巧妙結合UA心跳Logo與Marine Serre新月標誌，展現兩大品牌對突破界限與自我進化精神的共同追求。
除了服裝系列外，UA也同步復刻2000年代經典鞋款UA Proto Speed II，以層次感織物鞋面與雕塑感皮革拼接重塑復古跑鞋輪廓，成為本次聯名另一大亮點。
UNIQLO × Francesco Risso：把藝術創作穿進日常生活
UNIQLO與義大利設計師Francesco Risso的合作，是一場藝術與日常的對話。
全新「UNIQLO F.RISSO 2026夏日膠囊系列」以「Made for Dreaming 織入奇想」為主題，將Francesco Risso充滿藝術張力的創作語彙帶入LifeWear設計之中。
曾遊歷佛羅倫斯、紐約與倫敦的Francesco Risso，擅長以鮮明色彩、手繪印花與富有生命力的輪廓設計聞名。這次聯名延續其標誌性風格，透過條紋、幾何圖騰與花卉元素交錯呈現，讓藝術感自然融入日常穿搭。
系列涵蓋領結上衣、洋裝、荷葉邊長裙、100%棉質襯衫，以及適合中性穿搭的快乾網眼POLO衫與寬版T恤等單品。搭配真絲絲巾與斜紋帽款，即使是最基本的夏季造型，也能展現充滿玩心與想像力的時尚氛圍。睽違四年再度合作，這次不只是服裝設計，更像是一場關於夢想與創意的穿搭提案。
Studio Doe × JSELF：從服裝跨足彩妝，一抹打造原生感好氣色
以極簡風格深受喜愛的Studio Doe，今年首度跨界彩妝領域，攜手日本設計師品牌JSELF推出限定聯名系列，將雙方對於「自然之美」的共同想像，延伸到妝容之中。
來自日本的JSELF以「as it is.」為品牌核心理念，相信真正的美感來自最自在的狀態；而Studio Doe則長期透過流動且輕盈的設計語言，描繪現代女性不刻意卻依然精緻的生活樣貌。此次聯名推出的Lip & Cheek Tint #LIGHT BERRY，以專為亞洲膚色打造的訂製莓粉色為主角，介於莓果色與柔粉色之間，呈現自然紅潤卻不過度張揚的氣色感。不同於需要繁複技巧的彩妝產品，這款唇頰兩用膏只需以指腹輕拍於雙頰與雙唇，即可創造乾淨透亮的自然妝效。
配方更採用日本製造與100%天然植物油基底，在提亮氣色的同時兼顧保濕與舒適膚觸。圖說：Studio Doe × JSELF 唇頰兩用膏LIGHT BERRY 3g／880元。（圖／品牌提供）
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