聯名卡的隱形造王者，Line Pay、統一、Sogo為何都找中信銀？

不論是Line Pay或統一集團，在打造超級點數時，不約而同，都選擇中信銀當起步的獨家發卡行。

不只這兩家，穩坐最大發卡行寶座的中信，旗下還有中油、中華電信、華航、Foodpanda、和泰、Sogo等聯名卡，全方位掌握零售、支付、交通旅遊與百貨休閒四大生態系的龍頭。

與四大生態系龍頭結盟

在其他同業紛紛縮減聯名卡、大力推動自家點數之際，中信為什麼逆勢而為？「用戶在哪裡，我們的服務就到哪裡，」中信銀支付金融事業處處長陳德風強調，從33年前首發聯名卡以來，中信策略一以貫之。

只是隨著科技成熟，中信靠著聯名卡對會員資料的掌握度也更高。透過API串聯，中信建置了會員連結模組與會員點數系統，讓Openpoint、和泰點、中油點、胖達幣等不同點數能和中信資料交換，保持暢通無阻。

這並非易事。台新銀支付處長暨數位金融處處長黃天麟直言，不像信用卡有政府的財金資訊中心做底層清算，點數分發需要各個擊破。要連結聯名企業的會員帳戶，處理給點、兌點，需要穩定、不能出錯的系統。

住進你每天用的app

透過聯名卡，發出的點數就是消費者手機裡的隱形錢包，刷卡集點，讓中信能有最齊全的消費者流水資料。

中信透過API串接不同聯名卡客戶的會員系統，其實悄悄駐紮進消費者每天日常使用的統一、中油、Line Pay和Foodpanda app內。

高度連結的會員系統，替中信豎起競爭高牆。過去，聯名卡最大的問題是，聯名企業很難有忠誠度。好市多、Sogo百貨等大卡易主時，就會直接牽動信用卡市場排名洗牌。

但「透過信用卡綁進支付、加上靠中信信用卡的擴大累積點數的場景，其實會讓聯名團體更加離不開中信，」一位電支總經理解讀其策略。

會員經營綁定聯名卡伙伴

解決複雜系統的能力，正是統一選擇中信的理由。

早在2021年，中信就嘗試讓銀行客戶在銀行app輸入統一的會員手機號碼及密碼，能查詢Openpoint點數餘額，還能把中信點換成Openpoint。

趁著家樂福聯名卡要換合作伙伴，統一希望借助中信的外力，整合旗下所有通路。不僅如此，統一與中信更聯手，希望能夠更深度了解客戶。

「Uniopen聯名卡是一把數據的鑰匙，」統一集團董事長羅智先曾經這樣形容。

目前，在超商可以使用各種支付，但若要深入經營客戶、精準行銷，就必須透過這張卡將分散的會員與支付工具緊密結合，成為轉換用戶數據深層價值的關鍵工具。

而中信願意出錢補貼海外消費，一位熟悉信用卡的業內人士認為，銀行海外刷卡本來就能賺8%，中信犧牲利潤再加碼，換來取代國泰成為統一超商的信用卡收單行，統一集團與中信更深度綁定。

文：林麗珊 圖片來源：莊凱程攝

