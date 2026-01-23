聯名春聯成焦點 江啟臣、楊瓊瓔攜手韓國瑜 何欣純已母雞帶小雞

藍營台中市長姐弟之爭選戰氛圍提升，立法院副院長江啟臣（左）與藍委楊瓊瓔（右）皆選擇與立法院長韓國瑜聯名春聯，綠委、民進黨台中市長參選人何欣純已完成與綠營地方議員整合，並推出合體春聯，母雞帶小雞趨勢已成。示意圖。（溫予菱攝）

楊瓊瓔23日宣布，將與韓國於推出聯名春聯。（摘自楊瓊瓔臉書）

江啟臣1月初則與韓國瑜至大甲鎮瀾宮發放立法院正副院長春聯。（摘自江啟臣臉書）

何欣純已整合在地綠營議員開跑（摘自何欣純臉書）

藍營台中市長姐弟之爭愈演愈烈，雙方近期猛攻基層，立法院副院長江啟臣發放與立法院長韓國瑜聯名的春聯，藍委楊瓊瓔則勤跑菜市場拜年，不過楊23日於臉書公布，將與韓院長聯名春聯，引發地方關注，兩人之間的競爭氛圍著實再添一分；綠委、民進黨台中市長參選人何欣純則推出個人及在方議員合體春聯，母雞帶小雞趨勢已成。

楊瓊瓔今於臉書公布，自己將與韓國瑜的祭出「馬上幸福」聯名春聯，2人於影片中合體，祝福大家新年快樂、馬上幸福，Oh Yeah一百分，瞬間引起地方討論，因楊近期菜市場及夜市等拜年皆僅是發放「立委楊瓊瓔」面紙，如今要與韓院長推出聯名春聯，與江近期掃街主打發放聯名春聯相撞，著實讓選戰氛圍提升不少。

有地方基層說，江啟臣、楊瓊瓔初選在雙方支持者眼中看來，已是勢在必行，尤其兩人都各有優勢，在地也都十分看好無論是誰出線，都能夠引領藍軍延續台中市的執政。

該基層也說，不過考量2024總統大選藍綠白三腳督，最終讓民進黨得利，現今還有藍白合協商等問題，直言母雞未定，讓不少藍營基層里長現在非常慌張，希望國民黨中央趕快定下一尊，確定人選安撫地方，才能進展市長帶議員、議員帶里長脈絡，強調「不要拖戲」，協調、初選要盡速，也期盼能在農曆年前有結果。

對於藍營台中姐弟皆與韓國瑜聯名出春聯有何看法、有預計跟綠營大咖合體聯名嗎？何欣純說，農曆新年快要下個月就要到了，印製春聯是分享給大家的一個新春祝福，她的市政辦公室及地方服務處都有提供她個人春聯及市議會民進黨團議員聯名春聯，當然也有賴清德總統和前總統蔡英文的春聯，讓民眾一起索取，並強調任何政黨的提名都有其規畫，她們都給予尊重。

