聯名春聯跟韓國瑜比人氣？蔣萬安笑稱「小孩子才做選擇」

台北市長蔣萬安今出席台北市政府宣布「好孕2U乘車補助」與乘車平台Uber攜手合作記者會。（邱芊攝）

農曆春節即將到來，國民黨台南市長參選人謝龍介與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安聯名推出別具意義的馬年春聯「馬上幸福」與「今馬熊讚」，一推出反應熱烈，相當搶手，謝龍介更說要加印4萬張，來比拚兩人人氣。蔣萬安28日則笑回，小孩子才做選擇。

蔣萬安今出席台北市政府宣布「好孕2U乘車補助」與乘車平台Uber攜手合作記者會，被問及春聯在南台灣非常搶手，謝龍介更說要加印4萬張測試，他跟韓院長人氣誰比較高。蔣萬安笑回，今馬熊讚、馬上幸福，小孩子才做選擇。

至於美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德日前成功完成徒手攀登「台北101」的壯舉，讓台北登上各國媒體版面，震撼全球，台北101董事長賈永婕更因此被點名參選台北市長。被媒體問及，賈永婕是可敬的對手嗎？蔣萬安僅笑回「謝謝」。

