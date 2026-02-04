聯名春聯「馬踏飛燕」暗指踩盧秀燕？蔣萬安笑回這幾字

台北市議員徐弘庭邀請台北市長蔣萬安聯名的春聯，「馬踏飛燕」被外界開玩笑認為是踩台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安說，議員春聯如果希望能聯名，都會很樂意配合。（張珈瑄攝）

蔣萬安與徐弘庭聯名的春聯，「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」。（摘自台北市議員徐弘庭臉書／張珈瑄台北傳真）

農曆新年將至，各政治人物皆推出特色春聯，台北市議員徐弘庭今年再度請到作詞家方文山親筆題詞，也邀請台北市長蔣萬安一同聯名，不過春聯內容「馬踏飛燕」被外界開玩笑認為是踩台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安4日受訪回應，議員春聯如果希望能聯名，都會很樂意配合，「春聯...金馬熊讚、金馬熊讚」。

蔣萬安今天出席捷運環狀線東環段CF710區段標開工典禮，被問及與徐弘庭聯名的春聯題字「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」，「馬踏飛燕」有踩盧秀燕之意，蔣萬安笑回，其實議員的春聯如果希望能聯名，都會很樂意配合，「春聯...金馬熊讚、金馬熊讚。」

