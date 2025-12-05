聯名《客家廚房2》！7-11推「蜜金桔霜淇淋」期間限定：買一送一、升級優惠整理

隨著冬季的到來，7-ELEVEN再度引爆甜品熱潮，攜手金鐘獎得獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，於今年12月10日至2026年1月6日期間，推出限定版「蜜金桔霜淇淋」。這款霜淇淋以「橙香雪貝」為基底，搭配在地客家蜜金棗，並淋上香桔汁醬，鹹甜交織的口感讓人一試成主顧，成為冬日必吃的濃郁果香甜品。

▲ 超商推出推出限定版「蜜金桔霜淇淋」。（圖／7-ELEVEN）

金鐘節目加持，人氣再攀高峰

《廚師的迫降-客家廚房》是台韓合作製作的綜藝節目，第一季播出後即獲得廣大迴響，榮獲今年金鐘「最具人氣綜藝節目獎」。第二季即將播出，節目陣容更是星光熠熠，邀請到韓國人氣明星Super Junior隊長利特、少女時代孝淵等加入，讓節目熱度再度攀升。

廣告 廣告

在地食材，創意入菜

7-ELEVEN此次與節目合作，推出的「蜜金桔霜淇淋」不僅是甜品，更是一種文化的宣傳。透過將霜淇淋創意入菜，融入在地食材，旨在推廣本土美食文化。消費者不僅能在全台7-ELEVEN門市品嚐到這款霜淇淋，還能與偶像同步享用同款甜品，零時差體驗節目中的美味。

▲ 7-ELEVEN與《廚師的迫降-客家廚房2》合作，推出「蜜金桔霜淇淋」。（圖／7-ELEVEN）

超值優惠，甜蜜不斷

為了讓更多消費者能夠享受到這款限定甜品，7-ELEVEN推出了一系列優惠活動。單杯售價49元的「蜜金桔霜淇淋」，限時免費升級加送蜜金棗與香桔汁醬。此外，每周五、六、日還可享指定支付買一送一優惠。12月8日至12月10日，消費者更可透過OPENPOINT APP搶先購買2送2優惠券，數量有限，售完為止。

酷聖霜同步推出芒果慕斯口味

除了「蜜金桔霜淇淋」，酷聖霜霜淇淋也不甘示弱，自12月10日起至2026年1月6日，同步於全台百間門市推出「芒果慕斯」口味。這款霜淇淋選用嚴選熟成愛文芒果，搭配酷聖石濃郁奶香基底，完美融合果香與奶韻，讓消費者大口品味輕盈綿滑的慕斯質地、芒果馥郁香氣與細緻奶香。

▲ 酷聖霜霜淇淋自12月10日起至2026年1月6日，同步於全台百間門市推出「芒果慕斯」口味。（圖／7-ELEVEN）

更多eNews報導

颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲

快訊／台中某大學驚傳墜樓！男自行入校墜落 搶救後傷重宣告不治