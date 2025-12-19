聯名pingu喊「最討厭的禽類」挨轟 網紅Meg發聲明 網怒：整篇文沒對不起

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅Meg日前拍片宣傳與知名IP「pingu企鵝家族」聯名合作的產品，但卻用嫌棄口吻直呼「要跟最討厭的禽類合作」遭炎上，而她先是反駁稱「你對我的黑色幽默走心了」，遭轟不尊重合作品牌。對此，Meg也下架影片，並發聲明強調非常珍惜這次合作，原出發點是希望用帶有love-hate、冤家幽默的方式，分享參與這次合作的過程與心情，而並非否定角色本身。

Meg表示，理解對許多粉絲來說，Pingu不只是一個角色，而是陪伴成長的重要記憶，因此在看到不同詮釋方式時，產生不舒服或困惑的感受。這次聯名對自己與mini matters而言是非常寶貴的經驗，

他們非常珍惜這個機會，也真心喜歡Pingu所帶來的獨特魅力與陪伴感，因此由衷感謝品牌邀請，而在合作過程中，一直秉持尊重角色與IP的態度，也與合作方保持溝通。

關於影片，Meg解釋，過去在創作中習慣以較直觀、帶點玩笑與自嘲的方式表達，也曾多次提及自己對禽類的個人恐懼與排斥，原本的出發點是希望用一種帶有love-hate、冤家幽默的方式，分享參與這次合作的過程與心情，而並非否定角色本身。然而，在看到大家的回饋後，自己理解這樣的表達方式，實際上仍可能讓部分喜愛Pingu的粉絲感到不舒服，基於對角色與粉絲情感的尊重，目前已將該影片下架。強調這次合作的出發點始終來自於喜歡與尊重，也謝謝大家真誠的提醒與回饋，讓她能重新檢視表達方式，繼續學習如何在創作中拿捏得更好。

不過，聲明一出，多數網友不買單，質疑整篇文章看不見一句對不起，「打了這麼一大段話結果一句真的很抱歉、對不起都沒有？」、「蛤 妳影片一開始就說pingu好噁邊丟到鏡頭外 喜歡與尊重個頭」、「不道歉也是你的黑色幽默嗎」、「影片完全看不到妳說的真心喜歡，一句道歉也沒有，妳只是蕭貪的資本主義」、「比起賺錢，要先學習如何道歉吧」、「這麼長一篇文湊不出對不起三個字」。

