聯嘉投控有擔保CB今掛牌 墨西哥廠首季投產
〔記者楊雅民／台北報導〕聯嘉投控(3717)國內第一次有擔保轉換公司債(37171)於今(21)日正式掛牌。本次CB 發行7000張，募集總額為7.39億元，轉換價格訂為17.5元，轉換溢價率為103.55%。
聯嘉表示，本次競拍反應熱烈，得標均價105.57元，顯示在AI車用電子與公司轉型效益浮現。
聯嘉完成投控架構重組後，營運體質逐漸優化，墨西哥新廠預計於今年第一季投產，此舉除大幅縮短GM、Ford等美系客戶交期、降低營運成本，更具備在地化量產優勢，有效規避地緣政治風險，於供應鏈重組浪潮中佔據有利位置。
針對自駕車「主動溝通」趨勢，聯嘉開發Mini-Display車用面板與智慧LED模組，切中車輛透過燈號與圖像進行車外溝通的升級需求，可望成為全球車廠推動自駕化的關鍵技術夥伴。
隨著今年全球車市回溫、墨西哥新廠產能開出及新產品放量，今年將是聯嘉投控營運轉型的關鍵元年。
