聯嘉投控發債轉骨 迎車用與AI新局！

財經中心／余國棟報導

聯嘉投控（3717）於去年8月15日由聯嘉光電轉型為投資控股公司後，正式邁入多事業體經營架構。由單一製造模式，轉為整合車用電子、海外產能與AI系統服務的平台型企業，成為下一階段成長布局的關鍵起點。聯嘉投控國內第一次有擔保轉換公司債(37171)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投資人投標期間為1月6日至1月8日共三個營業日，預計1月12日開標，1月21日掛牌。本次共發行7,000張，發行總面額為7億元，轉換溢價率103.55%。

聯嘉投控原先以傳統車燈製造為主，近幾年逐步深化高階頭燈、顯示化燈具與電動尾門等模組產品，隨著電動車與車聯網發展，車燈已成為資訊傳遞的介面，承擔互聯「對外溝通」的功能，帶動車用模組價值上移，產品單價與技術門檻同步提升，成為公司核心成長動能之一。

北美市場為聯嘉投控重要海外市場，過去面臨運輸時間長、成本高、庫存壓力大等壓力，以及承擔匯率與關稅風險。隨者墨西哥工廠在2025年底建置完成，2026年Q1正式運作，預期將可就近供應北美客戶，有助降低長距離運輸成本與庫存占用，改善現金流結構，並提升整體毛利彈性。

聯嘉投控具有AI與智慧城市系統整合能力，成功切入智慧交通、路側設備、私有雲與區域型算力中心等應用。系統建置搭配長期維運模式，可提供穩定且可預期的服務型收入來源，為中長期獲利結構提供支撐。此次，規劃發行新台幣7億元國內第一次有擔保轉換公司債，有助強化營運資金彈性，支應海外產能擴充、車用新產品開發及AI系統整合專案推進，同時兼顧財務結構與股東權益，為後續成長預留充足資源。

聯嘉投控在完成投控轉型、海外產能布局與資金結構優化後，已逐步轉為車用高值化、海外在地化、AI系統服務的多引擎模式。法人預估，隨著各項布局進入收成期，將有助於聯嘉投控整體營運再創高峰。

