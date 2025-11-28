聯大文創系走路的光奪夯運動黑客松首獎

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系「走路的光」團隊，由大二學生陳有唯、嚴芝君、胡維傑、李亞庭與南臺科技大學視覺傳達設計系張雅慧跨校組隊，在熊子扉助理教授指導下，自全台二十九所大專院校、三十三支隊伍中脫穎而出，奪得運動部主辦「第五屆夯運動黑客松」首獎，展現青年跨域整合、服務設計與永續創新的卓越能量！

走路的光團隊受邀出席「二○二五臺灣品牌國際賽研習營與頒獎典禮」，於花博爭艷館以中英雙語進行提案簡報並受獎，榮獲現場國內外專家與嘉賓一致好評。體育部國際事務司張進旺司長更對聯大文創系連續兩年奪得夯運動黑客松競賽冠軍，表達誠摯與高度的肯定！

熊子扉助理教授指出，團隊所提之服務設計方案預計帶動在地觀光財提升15―25%，碳排量逐年遞減10%，並推動65%參與人數轉化為觀光效益，創造賽事與地方的永續循環。本次獲獎展現了跨校跨域整合服務設計思維、地方文化、儀式感與科技應用創新以及永續理念的深厚實力，可為臺灣品牌國際賽事注入嶄新活力，並為運動賽事與城市結合的未來發展樹立了新典範（見圖，右一為指導得獎之助理教授熊子扉）。