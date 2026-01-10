聯姻換領土？川普還想要格陵蘭 「巴倫娶公主換島」想法意外爆紅

網友戲稱：巴倫與伊莎貝拉若聯姻，格陵蘭或可成為『嫁妝』納入美國。圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）對格陵蘭的興趣早已不是秘密，近日網路上一則「聯姻換土地」的戲劇化提議意外掀起熱烈討論。有人建議川普可安排其20歲兒子巴倫（Barron Trump）迎娶18歲的丹麥公主伊莎貝拉（Princess Isabella），「將格陵蘭作為嫁妝帶入美國」。

網友提議巴倫可成為「聯姻外交」關鍵人物。

這則出自政治諷刺帳號「Miss White」的貼文發表在社群平台X（原Twitter），被《USA TODAY》等媒體報導後迅速爆紅，目前觀看次數已突破9百萬。貼文戲稱：「川普想拿下格陵蘭，最快方法就是讓巴倫娶伊莎貝拉，然後丹麥把格陵蘭當嫁妝送來。」

丹麥公主伊莎貝拉現為王位第二順位繼承人，外型氣質兼具，成為近期社群話題人物。

不少網友表示幽默支持，甚至有人提及哈布斯堡王朝歷史，認為這種策略早有前例；也有人用影集《柏捷頓家族》開玩笑，幻想聯姻外交真能發生。但也有批評聲音認為，這種言論荒謬過時，「公主不是交易籌碼，格陵蘭也不是戰利品」。

就背景來看，巴倫是川普與前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）之子，目前就讀紐約大學商學院，身高約205公分，對虛擬貨幣產業有興趣，稅後身價估約2,500萬美元（新台幣約7.7億元）。

川普過去曾多次表態對格陵蘭有濃厚興趣，稱其具重要戰略價值。

伊莎貝拉公主則是丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）與王后瑪麗（Queen Mary）長女，現為丹麥王位第二順位繼承人。她目前與王室家人居住在哥本哈根的阿美琳堡宮，外型端莊，時常出席國家活動。

格陵蘭為全球最大島嶼之一，自18世紀起歸屬丹麥，雖設有自治政府並管理內政，但外交與國防事務仍由哥本哈根中央政府掌握。近年來，丹麥與格陵蘭多次重申，格陵蘭「非賣品」、也無意作為外交交換的條件。

川普自2019年起即曾公開表達對格陵蘭的戰略興趣，2025年重新執政後，更在國會演說中強調：「我無論如何都要拿下格陵蘭。」白宮當時回應稱，正評估各種方案，並未排除軍事選項。此舉若實現，恐將對北約與歐洲盟邦帶來嚴重衝擊。

王室成員與國土領地能成為交易籌碼？聯姻外交話題引發正反熱議。（圖／翻攝自X，@cinecitta2030）

