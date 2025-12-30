聯寶獲【鴻海2025 FII CPEG QA】卓越品質獎

【記者柯安聰台北報導】聯寶電子(6821)憑藉長期深耕旗下磁性元件業務優異產品研發、生產及品質管理，近日榮獲2025 FII CPEG QA卓越品質獎Quality Excellence Award肯定。該獎項由鴻海工業互聯網(FII)頒發，旨在表彰於品質管理、製程穩定度與供應鏈協作表現優異的合作夥伴。聯寶此次獲獎，不僅展現公司在磁性元件相關產品技術、品質與服務上的長期投入成果，也進一步鞏固聯寶於市場競爭力。



聯寶表示，FII CPEG QA卓越品質獎評選標準涵蓋品質系統完整性、製程良率穩定度、持續改善機制、交期與服務配合度等多項指標，逾1萬多家全球供應商中，經過嚴謹審核評選，最終僅有131家合作夥伴獲獎。此次獲獎，代表聯寶在技術研發、品質管理、協助客戶因應市場快速變化與產品世代演進需求，致力於在品質、交期與技術支援等層面提供穩定後盾，也反映雙方在供應鏈合作上的高度互信，展現聯寶多年來堅持「創新研發、品質至上」核心理念及長期合作表現上的競爭利基。







（圖）聯寶獲鴻海工業互聯網(FII)頒發的2025_FII_CPEG_QA卓越品質獎，展現其在磁性元件研發、品質管理與供應鏈協作上的卓越實力。



聯寶進一步表示，面對全球網通產業技術升級磁性元件相關產品穩定性與一致性要求日益提升，公司持續強化從設計導入、量產驗證到出貨管理的全流程品質控管，確保PoE、PoE+電源變壓器、LAN類變壓器等相關產品具高可靠度，同時深化精實生產與自動化應用，透過關鍵製程設備升級、製程參數最佳化與人員訓練制度化，提升整體生產良率與交付穩定度。（自立電子報2025/12/30）