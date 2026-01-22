聯寶這招太強！1000W模組縮到「姆指大」 搶食AI伺服器大餅

財經中心／師瑞德報導

聯寶電子（6821）22日盛大舉行年終尾牙，董事長譚明珠親自出席向全體員工致謝。回顧2025年，儘管面臨銅、銀等原物料價格飆漲及DRAM供應緊張的雙重夾擊，聯寶仍繳出亮眼成績單，全年合併營收達5.82億元，年增2.84％，創下歷年同期新高。展望2026年，譚明珠宣示聯寶在AI領域「絕不缺席」，並預告推出體積僅姆指大小的1000W高功率電源模組，全力搶攻AI伺服器商機。

挺過原物料飆漲 2025營收逆勢創高

譚明珠致詞時表示，過去一年外部環境變動劇烈，產業面臨不小的成本與交期壓力，但在團隊努力下，聯寶不僅穩健推進，更深耕磁性元件核心技術。受惠於歐洲電信市場景氣回升及全球網通升級潮，旗下PoE電源變壓器及LAN類變壓器出貨動能強勁，成功帶動營收逆勢突圍，為下一階段成長奠定厚實基礎。

AI佈局放大絕 「姆指大」模組藏千瓦電力

面對AI應用起飛，譚明珠強調，聯寶將把既有技術轉化為具體成長動能。公司已成功開發出「體積僅姆指大小」的1KW（1000瓦）高功率電源模組，展現極致的技術工藝。這項殺手級產品後續將導入AI伺服器應用，不僅大幅節省空間，更能滿足高算力時代的供電需求，強化聯寶在AI供應鏈中的關鍵地位。

無線充電多角化 鎖定醫療與工業商機

除了AI戰場，聯寶在無線充電領域也展現強大野心。公司採取多角化策略，除了鞏固既有的運動健身器材與手持醫療設備等利基市場，更進一步將版圖擴張至智慧家具、IoT穿戴裝置、博弈機台甚至工業電動工具。透過佈局高客製化、高門檻的非消費型應用，聯寶正逐步擺脫紅海競爭，提升產品附加價值。

展望2026 鎖定Wi-Fi 7與歐美基礎建設

展望2026年，聯寶定調以AI應用、高功率電源模組及智慧模組為三大核心。在網通方面，隨著Wi-Fi 7商用普及並朝Wi-Fi 8演進，加上北美DOCSIS 4.0規格放量，將帶動高頻磁性元件需求。為解決客戶痛點，聯寶更規劃推出針對PoE設備的「EMI一站式解決方案」，協助客戶縮短產品上市時間。譚明珠看好，隨著歐美與亞太市場雙引擎驅動，集團中長期營運將再添新動能。

聯寶電子（6821）昨（22日）舉行尾牙，董事長譚明珠宣布2025年營收5.82億元創歷史新高。面對2026年，聯寶強勢佈局AI領域，推出體積僅「姆指大」的1000W高功率電源模組，專攻AI伺服器市場。同時，無線充電業務擴展至醫療與工業領域，加上Wi-Fi 7與歐美基建需求升溫，營運成長動能強勁。（圖／聯寶電子提供）

