聯寶AI布局不缺席 推高功率模組迎契機

【記者柯安聰台北報導】聯寶電子（6821）22日舉行年終尾牙活動，董事長譚明珠親自出席並向全體同仁致詞，感謝員工一年來的辛勞付出，並表示2025年外部經營環境變動劇烈，包含銅、錫、銀等原物料價格上漲，以及DRAM供應緊張所帶來的成本與交期壓力，皆為產業營運帶來不小挑戰，所幸在全體團隊共同努力下，聯寶仍穩健推進營運布局，並為下一階段成長奠定基礎。



回顧2025年營運表現，聯寶全年合併營收達5.82億元，較去年同期成長2.84％，創歷年同期新高，公司持續深化磁性元件核心技術與研發量能，相關產品廣泛應用於LAN、無線基地台及PoE供電架構，並受惠歐洲電信市場景氣回升，以及各國加速推動網通升級計畫，帶動旗下PoE電源變壓器及LAN類變壓器出貨動能穩健成長。



譚明珠進一步指出，全球產業正逐步邁入新一輪成長曲線，AI應用快速起飛，帶動各項創新需求湧現，面對產業趨勢轉變，聯寶在AI相關領域將不缺席，並持續將既有技術實力轉化為具體成長動能，公司已推進多項新產品的新應用布局，特別是1000W等級的電源模組將問世，體積僅姆指大小的1KW高功率電源模組，後續將導入AI伺服器相關應用，強化AI供應鏈關鍵元件布局與長期競爭力。







(圖)聯寶22日舉行年終尾牙活動，董事長譚明珠出席向全體同仁致詞，感謝員工一年來的辛勞付出。展望2026年，聯寶將持續聚焦高附加價值產品與應用場域的深化布局，營運策略以AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案為核心推進方向，為集團迎來成長新契機。圖右為譚明珠董事長、圖左為譚偉傑總經理。



無線充電模組領域，聯寶（LinkCom）展現強大的擴張動能。除穩固大健康（如運動健身器材與手持醫療設備）利基市場外，更採取多角化布局策略，將應用版圖延伸至智慧生活（家俱、智慧家電、IoT/穿戴裝置）、休閒娛樂（賭博機台、遊戲周邊）及工業應用（電動工具）等多元場域，全面搶攻智慧連接時代的充電商機。



展望2026年，聯寶將持續聚焦高附加價值產品與應用場域的深化布局，營運策略以AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案為核心推進方向，在網通領域方面，隨著Wi-Fi 7逐步進入商用階段，並朝向Wi-Fi 8規格演進，高頻寬與低延遲應用需求持續提升，聯寶已提前布局新一代通訊標準所需的高頻磁性元件，同時，DOCSIS 4.0規格預期將於北美市場逐步放量，帶動有線電視及寬頻設備升級需求，聯寶亦已完成相關產品布局。



另一方面，磁性元件業務受惠歐洲電信市場景氣回升及各國網通升級計畫推進，PoE電源變壓器與LAN類變壓器出貨動能可望維持穩健表現，為進一步提升客戶價值，聯寶亦規劃推出針對PoE設備常見EMI超標問題的變壓器與電感一站式協同解決方案，協助客戶優化設計流程、縮短產品上市時程，不僅如此，聯寶持續推進無線充電業務轉型，透過開拓具備較高客製化需求與技術門檻的非消費型高利基應用領域，有助提升整體產品附加價值，目前無線充電模組已成功切入醫療手持設備、穿戴式裝置及健身器材等應用市場，且聯寶同步拓展亞太與歐洲市場、擴大無線充電業務版圖，為集團中長期營運成長注入新動能。（自立電子報2026/1/22）