聯寶AI布局不缺席 推高功率模組迎契機
【記者柯安聰台北報導】聯寶電子（6821）22日舉行年終尾牙活動，董事長譚明珠親自出席並向全體同仁致詞，感謝員工一年來的辛勞付出，並表示2025年外部經營環境變動劇烈，包含銅、錫、銀等原物料價格上漲，以及DRAM供應緊張所帶來的成本與交期壓力，皆為產業營運帶來不小挑戰，所幸在全體團隊共同努力下，聯寶仍穩健推進營運布局，並為下一階段成長奠定基礎。
回顧2025年營運表現，聯寶全年合併營收達5.82億元，較去年同期成長2.84％，創歷年同期新高，公司持續深化磁性元件核心技術與研發量能，相關產品廣泛應用於LAN、無線基地台及PoE供電架構，並受惠歐洲電信市場景氣回升，以及各國加速推動網通升級計畫，帶動旗下PoE電源變壓器及LAN類變壓器出貨動能穩健成長。
譚明珠進一步指出，全球產業正逐步邁入新一輪成長曲線，AI應用快速起飛，帶動各項創新需求湧現，面對產業趨勢轉變，聯寶在AI相關領域將不缺席，並持續將既有技術實力轉化為具體成長動能，公司已推進多項新產品的新應用布局，特別是1000W等級的電源模組將問世，體積僅姆指大小的1KW高功率電源模組，後續將導入AI伺服器相關應用，強化AI供應鏈關鍵元件布局與長期競爭力。
(圖)聯寶22日舉行年終尾牙活動，董事長譚明珠出席向全體同仁致詞，感謝員工一年來的辛勞付出。展望2026年，聯寶將持續聚焦高附加價值產品與應用場域的深化布局，營運策略以AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案為核心推進方向，為集團迎來成長新契機。圖右為譚明珠董事長、圖左為譚偉傑總經理。
無線充電模組領域，聯寶（LinkCom）展現強大的擴張動能。除穩固大健康（如運動健身器材與手持醫療設備）利基市場外，更採取多角化布局策略，將應用版圖延伸至智慧生活（家俱、智慧家電、IoT/穿戴裝置）、休閒娛樂（賭博機台、遊戲周邊）及工業應用（電動工具）等多元場域，全面搶攻智慧連接時代的充電商機。
展望2026年，聯寶將持續聚焦高附加價值產品與應用場域的深化布局，營運策略以AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案為核心推進方向，在網通領域方面，隨著Wi-Fi 7逐步進入商用階段，並朝向Wi-Fi 8規格演進，高頻寬與低延遲應用需求持續提升，聯寶已提前布局新一代通訊標準所需的高頻磁性元件，同時，DOCSIS 4.0規格預期將於北美市場逐步放量，帶動有線電視及寬頻設備升級需求，聯寶亦已完成相關產品布局。
另一方面，磁性元件業務受惠歐洲電信市場景氣回升及各國網通升級計畫推進，PoE電源變壓器與LAN類變壓器出貨動能可望維持穩健表現，為進一步提升客戶價值，聯寶亦規劃推出針對PoE設備常見EMI超標問題的變壓器與電感一站式協同解決方案，協助客戶優化設計流程、縮短產品上市時程，不僅如此，聯寶持續推進無線充電業務轉型，透過開拓具備較高客製化需求與技術門檻的非消費型高利基應用領域，有助提升整體產品附加價值，目前無線充電模組已成功切入醫療手持設備、穿戴式裝置及健身器材等應用市場，且聯寶同步拓展亞太與歐洲市場、擴大無線充電業務版圖，為集團中長期營運成長注入新動能。（自立電子報2026/1/22）
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 57則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 4則留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 60則留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 18 小時前 ・ 9則留言
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前 ・ 15則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17則留言
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 19則留言
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普「緩兵」效應 外資回補帶隊台股再創高/台達電從大牛變神牛 鄭崇華挑戰富豪榜前四/想搭台積順風車 0050 vs. 0052誰更強｜Yahoo財經掃描
川普宣布取消對歐洲關稅、並稱已對格陵蘭敲定協議框架，市場解讀關稅戰暫時「緩兵」，加上經濟數據未再釋出太多雜音，激勵資金回頭搶進科技股，美股四大指數全面走揚，道瓊上漲1.21%，標普500指數漲1.16%、那斯達克漲1.18%、費城半導體指數更大漲3.18%。科技巨頭表現亮眼，輝達走揚2.95%，晶片設備股艾司摩爾ADR上漲2.57%，英特爾在目標價上修與AI題材加持下飆漲11.72%成為焦點，台積電ADR則呈現小跌。亞股方面偏多表態，日股大漲1.73%，韓股走揚0.87%；港股小漲0.05%、上證指數也收漲，區域股市在美股科技股帶動下延續偏多氣氛。 台股今（22）日火力全開，盤中一度衝上31,890.62點改寫新高，終場大漲499.71點、收31,746.08點續刷新高，成交金額7,924.61億元；權王台積電(2330)帶頭穩盤，漲20元收1760元；鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)等同步撐場。資金面看到回流面板與AI題材，多檔個股成交熱絡，推升大盤多頭氣勢續旺。Yahoo財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 4則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 9則留言
被動元件倒一片！國巨、鈞寶、華容慘跌 盤中僅2小兵堅守紅盤...1檔逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數重挫拖累，台股今（21）日開盤大跌逾350點，截至中午12點15分左右，暫報31,347.63點，跌412.36點、跌幅1.3%。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
AI後市吃下定心丸！台積電開示後 台股最猛5檔是它們
根據CMoney統計，今年以來截至1/19止，台股主被動ETF績效表現中，半導體ETF漲幅強勁冒出頭，表現最好的全五名，全是半導體ETF霸榜，包括台新臺灣IC設計(00947)，年初以來上漲達22%，表現稱冠；新光臺灣半導體30(00904)也上漲17.40%，表現第二，其他前五名進榜ETF中，還有兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)、中信關鍵半導體(00891)，今年以來漲幅皆逾13%，狠甩台股市值型、主動型。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
散戶追千金零股！群聯亮燈1.5小時爆27萬零股成交 分析師看法出爐
記憶體股王群聯（8299）出關後走勢強勁，連兩日亮燈漲停，今（22）日一早鎖在2,095元改寫新高，截至上午10時30分，零股交易量突破27萬股，顯示散戶追價動能強勁。分析師表示，受惠美光、SanDisk 及三星同步調漲報價，加上市場融資水位已大幅下降，在報價未見疲軟前，記憶體族群仍具回升動能。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 20 小時前 ・ 1則留言