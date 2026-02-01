聯強國際建AI加速平台 看好商用、半導體事業雙引擎
（中央社記者潘智義台北1日電）聯強國際資深副總裁杜書全今天表示，最近成立「AI應用加速平台」，期望透過建立平台，整合AI解決方案供應商，與深諳各行業需求的系統整合商等合作夥伴，加速形成AI應用生態圈；雖然記憶體價格上漲，但看好商用、半導體事業雙引擎，帶動2026年整體營收超越2025、2024年。
聯強國際今天舉行尾牙，杜書全受訪時指出，建置AI平台，盼達到企業導入AI高效、省時、低門檻3大目標，推廣到台灣各產業。AI應用解決方案以台灣為主，再進一步至東南亞、中國；目前AI平台有3家企業加入並簽資訊備忘錄（MOU），還有10幾家正在洽談。
杜書全指出，聯強國際代理輝達（NVIDIA）嵌入式系統JETSON的時間其實很久，2025年下半年占整體業績比重不大，但卻翻倍成長，從這類產品需求可進一步推論2026年商用業務成長的動力很強。
產業景氣方面，杜書全說，大家目前擔憂記憶體價格飆升，但其他零件其實也陸續可能漲價，電力供應零件價格也都有壓力。不過，現在資訊電子（IT）設備都屬於剛性需求，還是很強，只是價格調升影響銷量；不過，換個角度試算，若個人電腦（PC）價格提升20%，即便銷量減15%，但市場產值仍提升2%，所以不必悲觀。
杜書全說，現階段建置AI平台是很成熟時間點，過去幾年大家從台灣經濟表現看AI或AI資料中心，極力推動大型行動模型，現在ChatGPT、Gemini使用已比過去好用很多，帶給大家更高的制高點，透過大型語言行動模型、資料中心建構也更完整，接下就看如何拓展到百工百業。（編輯：楊凱翔）1150201
