聯強旗下群環科技成立「AI應用加速平台」
【記者柯安聰台北報導】為積極響應政府推動「百工百業導入AI」，助力台灣企業運用AI加速升級，聯強（2347）集團旗下、長期深耕商用加值通路經營的群環科技，繼日前參與產官學界共同啟動的「AI信賴加速器」計畫後，近日正式宣布成立「AI應用加速平台」，期望透過建立平台，整合AI解決方案供應商（ISV）與深諳各行業需求的系統整合商（SI）等合作夥伴，加速形成AI應用生態圈，達到企業導入AI「高效、省時與低門檻」三大目標，全面加速AI在台灣各產業實際落地。
聯強集團資深副總裁暨群環科技董事長杜書全表示，「AI應用加速平台」是一個以提供「立即可上線、可實際營運」的成熟AI應用作為核心目標的「AI解決方案生態圈」，結合來自各產業領域的AI解決方案供應商（ISV）、系統整合商（SI）與通路夥伴，透過群環所建構的AI解決方案媒合平台，協助企業不再從零開始拼湊技術架構，而是能快速找到「已被驗證、可實際導入」、「符合自身產業特性與營運場景」的AI應用方案。
同時，平台也助力優秀的AI解決方案供應商（ISV），更有效地被市場看見、被企業導入、被實際運用，讓創新技術真正發揮商業價值，實現企業、ISV與SI三方共榮共創的AI應用產業生態圈。
「AI應用加速平台」甫一成立即引起市場高度關注，已有10數家AI解決方案供應商表達合作意願，其中3家率先完成合作備忘錄（MOU）簽署，包括：
康統醫學科技：提供「語音結構化病歷」與「AI生成式病歷」解決方案，推動醫療場域智慧化升級
思邁智能：主打「AI智能服務平台」與「企業內部知識管理平台」，協助企業打造專屬AI助理與知識中樞
智慧價值：專精於協助傳統產業AI落地應用，推動製造與產業流程智慧轉型
杜書全表示，2026年將是AI應用開始落地、百花齊放的一年，聯強集團-群環科技將大力投資並全面推廣「AI應用加速平台」，透過平台建設、市場推廣、通路培訓與產業應用推動，系統性推廣與分享企業導入AI應用的整體規劃架構、導入流程與實務成功案例；透過平台的「一站式服務」，更清楚掌握AI技術在實際營運場景中的應用模式與導入關鍵，協助企業導入AI達到「高效、省時與低門檻」三大目標。
同時，台灣具備「全民皆AI」的條件與環境，期望AI應用不僅止於企業端，更能逐步擴展至個人應用場景，推動AI在台灣社會全面普及，真正實現從「個人到企業」、「從工具到生態」的智慧轉型願景。讓AI不再只是概念，而是真正成為台灣社會與產業競爭力的一部分。（自立電子報2026/2/2）
