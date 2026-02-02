聯強旗下群環科技成立「AI應用加速平台」

[Newtalk新聞] 台股上周大盤差一步之遙33000點，1 月總共大漲3100 點。不過，分析師何基鼎表示，台指夜盤上週五下跌363 點，週三2／4日結算見真章。農曆年前丙種資金（私人借貸渠道）與大戶結帳賣壓，預計於下週三（2/4）週選擇權結算前後達高峰。若大盤在賣壓下仍能守穩 10 日線或月線，代表買盤強勁，隨時可能反轉創高。 「但本周有聯發科、Google 財報及非農數據干擾，建議等待盤勢出現明顯下跌至支撐區，再行進場。」何基鼎表示。 來看看國際動向，何基鼎指出，美國總統川普提名鷹派色彩的華許出任聯準會主席，加上油、金、銅價受地緣風險推升，通膨陰影恐壓抑降息空間，導致微軟、輝達領跌美股。然而，國際金融並無系統性風險，這僅是市場對利率預期的修正！ 分析師陳昆仁表示，上周美股重量級財報震盪大（META大漲、MSFT 大跌），美元反彈，黃金、白銀大跌，整周Nasdaq 指數 -0.17%，費半指數 0.51%，輝達 1.84%，台積電 ADR -1.29%。川普提名 Fed 前理事華許為下一任 Fed 主席，市場質疑華許利率政策搖擺，上週五美股、黃金屬下跌，但VIX 恐慌指數平靜未創

