聯強連續23年獲台灣最佳國際品牌
【記者柯安聰台北報導】品牌價值調查機構Interbrand公布〈台灣最佳國際品牌(Best Taiwan Global Brands)〉，聯強國際(2347)以品牌價值4.16億美元，排名台灣第12大國際品牌，締造連續23年上榜的佳績。該評比今年邁入第23年，聯強年年上榜，穩居唯一名列前茅的高科技通路服務企業。
聯強自1976年引進台灣第1顆英特爾微處理器，並於1988年成立聯強國際，創下37年來持續獲利的記錄，為年營收超過4000億元的亞太第1大資訊、通訊、消電、半導體通路集團；加計聯強泰國、聯強越南、印度雷廷頓在印度、中東及非洲的通路營收，聯強全球通路營收超過8000億元。集團營收8成以上來自海外，為成功經營海外市場的高科技通路服務標竿企業。
（圖）聯強國際連續23年獲台灣最佳國際品牌，品牌價值4.16億美元
聯強的企業品牌Synnex，品牌意涵取自「Synergy(綜效)」與「Nexus(連結)」，定位為橋接高科技原廠與客戶的通路服務角色。Synnex品牌在台灣、中國大陸、港澳、澳洲、紐西蘭、泰國、印尼、越南，以及印度雷廷頓在印度中東非洲，均取得領先地位，尤其東南亞與印度更是未來10年最具成長潛力的區域。除了通路營銷事業外，亦持續拓展運籌服務事業與企業客戶技術服務事業，為高科技產業提供更具價值的整合服務。
委託調查的台灣經濟研究院歸納，今年上榜科技業品牌普遍具備「AI核心、永續賦能」的特質，聯強國際從1984年即開始電腦化，長期積極將營運知識淬煉於電腦系統，輔助經營決策；近6年進一步推動「聯強數位平台(MSP)」，除運用AI分析與決策，並擴大與原廠、客戶及服務商多方進行數位串聯，提供上下游與生態系夥伴即時、透明、精準的營運管理資訊，協助原廠與客戶集中資源專注高效市場。不僅反映「AI核心、永續賦能」的精神，亦為集團長期穩健持續成長的核心競爭力。（自立電子報2026/1/6）
