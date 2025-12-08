聯強11月營收成長16% 續創同期新高
【記者柯安聰台北報導】聯強(2347)11月合併營收為414億元，較去年大幅成長16%，若以固定匯率計算，更年增22%，續創同期歷史新高。11月聯強半導體事業以及台灣、紐澳等區域都有不錯的表現，其中半導體事業與台灣更大幅增長超過5成。
受惠於記憶體與AI Server需求爆發，聯強11月營收年月雙增，皆達到雙位數成長。其中半導體業務和資訊消費業務，在記憶體、SSD與硬碟等產品單價大幅提高、以及市場積極拉貨帶動下，營收同步衝高。半導體業務大幅成長59%，連續兩個月改寫新高紀錄，營收達147億元；資訊消費業務也年增7%，營收來到128億元。
從區域角度，台灣在AI Server需求強勁、以及Apple iPhone 17熱銷的帶動下，11月營收較去年同期大幅成長53%，也是連續2個月創高；紐、澳黑色星期五購物旺季筆電熱賣，營收年增12%；印尼則受惠於消費信心回升，以及政府預算重新投入數位基建，營收連續3個月改寫新高紀錄。
累計前11月，聯強合併營收為3635億元，以固定匯率計算，較同期略減1%。商用加值、資訊消費與通訊等業務均較去年成長，半導體業務則小幅年減3%。（自立電子報2025/12/8）
