聯強11月營收雙位數噴發 2需求助第四季戰新高

AI（人工智慧）伺服器與記憶體需求大爆發，讓3C通路商聯強11月業績再度衝破天花板！不僅創下41個月新高，年增率更一舉突破雙位數，聯強發言人杜書全預告：「第四季營運不排除創新高。」

半導體業務掛渦輪 連2月改寫歷史

聯強這波營運成長的2大核心引擎，來自半導體業務與資訊消費業務。

半導體事業火力最猛，11月營收衝上147億元，年增率暴增59％，連續2個月刷新歷史新高；資訊消費事業同樣不俗，受惠於記憶體、SSD、硬碟價格大幅揚升，加上市場拉貨積極，單月營收達128億元，年增7％。

2大業務同時噴發，讓聯強單月業績「一口氣站上高峰」。

台灣市場變身「營收火山」 暴衝53％

除了產品線強勢上攻，區域市場也全面開火。

其中台灣表現最驚人，在AI伺服器需求強勁、加上iPhone 17熱銷，推升11月營收較去年同期飆53％，連續第2個月創高；紐澳因黑色星期五筆電熱賣，營收年增12％；印尼則因消費信心復甦、政府重啟數位基建，營收連3月改寫新高。

聯強全球布局如同「多點開花」，為業績擴張提供強而有力的推進力。

匯率壓力消退 杜書全：Q4樂觀、有望創高

綜觀今年前11個月營收3,634.61億元，受匯率波動影響略有減少；但若以固定匯率計算，衰退幅度僅約1%，顯示本業動能依然穩健。

聯強前三季EPS（每股盈餘）為3.42元，隨第四季匯率壓力減弱，法人普遍看好聯強的年底報表將比先前更為亮眼。

杜書全日前在法說會指出，半導體業務已「全面回歸成長軌道」，第四季匯率影響大幅減少，除中國、香港市場外，其他地區皆呈正向成長。「第四季不排除創新高，整體展望相當樂觀。」