聯強12月營收年月雙增 創單月歷史次高

【記者柯安聰台北報導】聯強(2347)12月合併營收達470億元，創下單月歷史次高紀錄，年增14%、月增13%，呈現年月雙增表現。12月聯強各主要業務領域與地區皆有亮眼表現，其中，半導體業務年成長近5成，台灣與印尼市場亦繳出雙位數年增佳績。



受惠於記憶體與AI相關需求持續強勁，聯強12月營收年月增幅皆達雙位數。半導體業務在記憶體、SSD與硬碟等產品價格持續上漲且供貨吃緊的雙重效應下，市場積極拉貨，帶動營收年增48%，並創下同期新高。商用加值業務受惠於AI伺服器需求強勁，單月營收改寫歷史新高，年增7%，並較11月大幅成長5成。通訊業務因Apple iPhone 17持續熱銷，營收年增21%，創下2017年以來同期新高。



從區域市場來看，台灣受惠AI伺服器與PC市場需求暢旺，12月營收年增31%。印尼在民眾消費動能持續，以及政府刺激政策與預算支出增加帶動下，12月營收創單月歷史新高，年增19%。大陸市場則受惠於商用市場需求回溫，12月重回成長軌道，年增5%，達同期次高水準。（自立電子報2026/1/9）