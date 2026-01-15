聯強2025營收逐季走揚 Q4創歷史新高

【記者柯安聰台北報導】受惠於AI相關應用持續擴大，以及記憶體產業自2025年下半年起明顯復甦，聯強（2347）營運動能於年末顯著轉強。第4季合併營收達1257億元，創下單季歷史新高紀錄，季增25%、年增11%。若排除匯率影響，年成長幅度達17%，反映實質需求穩健回升。



從產品與業務結構觀察，聯強第4季成長動能主要來自記憶體、企業持續進行AI伺服器與高效能運算系統建置，以及強勁的PC需求。半導體業務單季營收為歷史次高，並改寫第4季同期新高，年成長39%，其中記憶體、SSD與硬碟的需求明確回溫，呈現倍數的成長。隨著AI應用持續擴大，對高容量、高頻寬記憶體需求顯著提升，在供應相對緊俏的市場環境下，客戶拉貨節奏維持穩定，成為推升營收的重要支撐。



商用市場方面，法人普遍指出，AI導入已從雲端服務商延伸至企業與政府、教育單位，相關系統整合與專案型需求明顯增加。聯強商用加值業務第4季創單季歷史新高，季增43%，AI伺服器營收突破百億，顯示其在企業級市場與解決方案生態圈的佈局持續發酵。消費市場第4季同步回溫，受惠主要手機品牌銷售動能延續，以及PC與電競產品需求改善，聯強通訊與資訊消費業務亦較前一季顯著成長，通訊業務更創2017年以來新高，反映消費信心逐步回穩。



從區域市場來看，台灣在AI伺服器、企業IT投資與PC需求帶動下，第4季營收年增39%，表現最為突出。印尼受惠於民間消費力道持續、以及政府IT基建支出增加，再創單季營收歷史新高，並已連續7季刷新紀錄。紐澳受年終消費旺季與PC需求推升，第4季營收亦達歷史次高水準。大陸則隨著商用市場需求逐步回溫，第4季營收季增幅度顯著。



回顧2025全年，聯強合併營收達4106億元，為歷史第3高水準；若排除匯率影響，與前一年度僅小幅下滑1%。聯強表示，上半年營運表現受到對等關稅、台幣強升及前一年度高基期等因素影響，但隨相關不利因素於下半年逐漸淡化，營運動能呈現逐季回升走勢。全年半導體與商用加值業務營收皆為歷史次高，通訊業務創2018年以來新高。區域市場方面，紐澳與印尼全年營收同步改寫歷史新高紀錄，顯示長期通路與市場深耕策略持續奏效。



聯強表示，第4季的優異成果充分展現了公司在AI應用擴展與高價值業務佈局的策略效益。展望未來，聯強將持續深化區域經營，進一步強化半導體與商用加值業務的比重，以穩健提升整體的營運韌性與成長品質。（自立電子報2026/1/15）