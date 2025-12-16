聯想傳2026年筆電漲10% 業者憂實際成本更高「這時間點」前快下手

圖/TVBS

全球筆電市場正面臨價格上漲的挑戰，特別是在AI功能逐漸成為新趨勢的背景下。聯想作為全球最大的筆電銷售商，已傳出2026年筆電價格可能上漲10%的消息，另外宏碁、華碩也雙雙證實，將「適度反映成本」。上調PC價格這波漲價主要源於AI市場需求火熱，導致記憶體供應商將產能轉向高頻寬記憶體，使得一般電腦記憶體需求被排擠，進而引發供需失衡。專家預測，如果供需持續失衡，電腦價格要回穩的機會將更加渺茫，甚至可能影響到消費者的購買意願和整體市場景氣。

廣告 廣告

AI排擠電腦記憶體，這時買筆電最划算。圖/TVBS

資訊服務公司總監方群崴表示，AI需求市場持續成長，推動了記憶體和儲存空間的大量需求。主要製造廠商如美光、三星和海力士已將產能集中在高頻寬記憶體上，以滿足AI市場需求，因為這對他們來說獲利效果更好。相對地，一般企業和消費市場的產能就會下降，在供需失衡的情況下必然會導致價格上漲。電腦業者李國瑞指出，記憶體和硬碟價格一直有波動，但這次從10月下旬開始價格就一路飆漲。以前一條16G記憶體約1500到2000元，現在已漲至3000到4000元左右。硬碟雖然一開始漲幅不大，但最近1TB硬碟也要4000元左右，漲幅驚人，約有一倍多。

面對供貨量縮減，電腦和筆電製造商從10月開始就因記憶體單價大漲而承受壓力。目前聯想已告知電腦業者漲幅預計10%，但業界估計實際漲價成本可能高達20%。李國瑞進一步解釋，美光已宣布年底退出消費電子競爭產品的生產市場，而明年AI需求仍將持續存在，這將連帶影響一般消費型配置的產能。他預估明年第二季漲幅可能達4到5成，建議有購買需求的消費者在2025年趕快購買，因為2026年將迎來一波大漲價。

AI排擠電腦記憶體，這時買筆電最划算。圖/TVBS

分析師翁偉捷補充，中端廠商可能會出現囤貨或重複下單的情況，進一步加劇價格上漲。他預測2026年全年都將面臨持續漲價，甚至可能延伸至2027年，因為除了終端消費產品需求外，AI相關需求也持續增加。翁偉捷也警告，PC或筆電等消費性電子產品價格調漲後，可能會影響消費者購買意願，使市場景氣不如預期，導致零組件廠商不願擴產，因為每次擴產都是對未來的賭注。

除了硬體市場受影響外，雲端服務也開始漲價。方群崴提到，微軟已在12月初宣布Office 365將漲價30%到40%。這是因為雲端服務導入AI功能後，服務商的算力成本上升，因此訂閱費用要麼上漲，要麼對功能進行限制。

AI排擠電腦記憶體，這時買筆電最划算。圖/TVBS

隨著科技快速演進，市場結構不斷改變，特別是AI技術的應用範圍持續擴大，未來所帶來的影響可能超出我們的想像。

更多 TVBS 報導

美光忍痛砍Crucial退出消費記憶體市場 集中高效AI晶片

輝達財報點火！台股開盤飆逾800點 AI概念股爆量震盪

傳輝達改用LPDDR記憶體！伺服器成本恐翻倍 供應鏈陷「缺貨危機」

解析／記憶體DDR4缺貨燒AI供應鏈 漲價現況、未來行情一次看

