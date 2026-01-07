聯想發表跨裝置AI助理 連結電腦、手機與穿戴裝置

全球最大個人電腦製造商聯想(Lenovo)今天(7日)在美國消費性電子展(CES)發表自家人工智慧助理「Qira」，主打可在筆電、智慧型手機與穿戴裝置間自由運作，強化跨裝置使用體驗。

根據美國市調機構Gartner資料，聯想2025年第3季全球PC市占率達28%，領先惠普與戴爾。聯想表示，Qira並非僅生成內容，而是可自主執行任務的AI代理，展現其橫跨多元產品線的優勢。

聯想指出，旗下產品涵蓋筆電、平板與智慧型手機（透過2014年收購的摩托羅拉品牌），以及伺服器與超級電腦，為競爭對手少見的完整布局。

廣告 廣告

聯想同時展示仍在測試階段的智慧眼鏡與AI項鍊裝置，在使用者同意下，藉由記錄對話，捕捉重要時刻。

透過「AI感知夥伴」穿戴裝置與Qira互動，接著在手機上繼續操作，最後在筆電完成，整個過程能完整記錄下使用者的使用情境，在不同裝置間無縫銜接。它可以為使用者整理每日重點摘要、撰寫並寄送電子郵件，甚至能從相簿資料庫中挑選照片，上傳至社群媒體。

聯想強調，Qira並非要與微軟的Copilot競爭，並宣布將Copilot整合至摩托羅拉手機。聯想高層表示，硬體業者當前的關鍵挑戰，在於證明生成式AI在日常生活中的實用價值。(編輯：陳士廉)