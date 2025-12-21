聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案

北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。

該案爆發後，不少網友聯想到同樣有隨機殺人劇情的台劇《我們與惡的距離》，已墜樓身亡的27歲通緝犯張文，與家人關係疏離，已有兩年未與父母聯繫，也引發網友對於「原生家庭責任」的激烈辯論，讓《與惡》中的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」再度被掀出。曾演過《與惡》的温昇豪，也坦言對此社會事件感觸更深。

小禎、李進良的女兒Emma也說，她平時常和朋友來中山站這一帶逛街，案發後，家人們在群組中有叮嚀她盡量不要出門、走路時不要滑手機、多看路。

Emma首次演戲就挑戰「口罩吻」，她透露前天是跟媽媽（小禎）一起追播出，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼，可能覺得我有登大人的感覺。」談到拍攝當下，她雖然並沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少。」但拍攝時刻意不讓爸媽來盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦。」倒是被劇中老爸温昇豪目睹那幕，他差點真的動氣，「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎。」