聯手創新醫療突破 大林慈院完成經導管二尖瓣夾合術

大林慈濟醫院心臟內科成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為一名高齡罕病類澱粉沈著症病人顯著改善心衰竭症狀，重拾生活希望。這項高難度微創手術由心臟內科心功能室主任簡振宇醫師主導，展現醫療團隊在結構性心臟病治療上跨出關鍵一步。

八十多歲的長者，因罹患罕見的「類澱粉沉著症」，導致心臟肥厚與功能衰竭，並合併嚴重的二尖瓣逆流。病人長期反覆住院，出現明顯喘促與心包膜積水等症狀。簡振宇醫師指出，心臟類澱粉沉著症是一種浸潤性心肌病變，會導致心臟結構損壞，並影響其功能，為罕見疾病，但症狀沒有特異性，診斷不易，以往沒有藥物可以治療，不受重視，且預後不佳，所幸如今已有新藥，醫療團隊成功向健保署申請藥物進行治療。

然而儘管積極藥物治療，病人仍然因嚴重的二尖瓣逆流造成心衰竭肋膜積水反覆住院，家屬來回奔波身心俱疲，因心衰竭持續惡化，病人狀況每況愈下，由於患者體力虛弱，傳統開胸手術風險過高，病人本身又患有類澱粉沉著心肌病變，即使進行藥物治療，仍是預後不佳的疾病。醫療團隊轉而評估採用經導管方式處理逆流問題。經與家屬討論後，家屬同意嘗試自費微創導管二尖瓣夾合術，術前沙盤推演與縝密的規劃，團隊合作順利完成高難度經導管二尖瓣夾合術。

微創導管二尖瓣夾合術是一項經導管進行的微創技術，透過股靜脈進入心臟，並在超音波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低逆流量。簡振宇醫師表示，這項技術最大的優勢在於不需開胸、不須讓心臟停跳，能讓高齡或高風險病人接受更安全的治療選擇。

在這次手術中，心臟內科陳祈池醫師擔任第一助手，確保手術過程安全順利。心臟內科李禎元醫師協助術中影像導引，以經食道超音波即時提供心臟內部的清晰視角。「我們的影像就是術者的眼睛，必須即時掌握導管的角度與瓣膜結構，協助完成每個關鍵動作。」李醫師表示。

手術完成後，病人的二尖瓣逆流明顯改善，術後精神、食慾與活動力皆有顯著提升。簡振宇醫師表示，病人的整體狀況明顯進步，能夠再次自行行走與進食，這對病人與團隊都是非常正向的回饋。

大林慈濟醫院表示，這次手術為導入結構性心臟病微創治療的關鍵實踐，未來將持續整合各科專業，提升區域醫療品質，為更多高齡與複雜病症患者提供安全、有效的治療選擇。

