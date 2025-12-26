聯手大學無人機團隊 定期探勘新北土石流潛勢溪及崩塌區

cnews204251226a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

目前極端氣候發生的頻率越來越高，氣候變遷已是現在進行式，常使民眾面臨生命安全的巨大威脅。新北市石碇區公所與華梵大學攜手合作，結合大學無人機團隊，定期探勘土石流潛勢溪及大規模崩塌區。石碇區公所表示，希望讓轄內防災預防網絡更加完備，以保障民眾安全。

石碇區公所表示，依農業部資料顯示，石碇區共有9條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌潛勢區（大崙山地區）。其中大崙山即位於石碇區豐田里，也是華梵大學所在地。石碇區公所區長王思凱表示，為了解潛在崩塌地的活動性及潛勢溪流沖積情形，去年起開始攜手華梵大學無人機團隊，完善防災預防工作，在防汛期前執行轄區內各潛勢區的空拍工作。

王思凱表示，除了可取得災害地區即時之中、低空照片，也可清楚鳥瞰大崩塌或土石流劃設範圍全景，每年空拍影像，建置成土石流或大崩塌範圍的資料庫，落實辨識未來可能致災範圍，相比於去年度在科技應用、在地化韌性及應變效率上，都有所提升。

cnews204251226a13

華梵大學校長李天任則表示，大崩塌區的劃設，使華梵大學開始正視山坡地校園防災工作。多年來積極發展無人機防災專業，以保障自身及下游民眾的安全。為了更廣泛推展無人機專業，運用校內民航局指定合格考場，培訓在地居民及區公所人員，取得相關操作證照，成為合法飛手。未來將持續建立公部門、學校與社區間，減災整備與應變的合作伙伴關係，增進土石流災害防救體制與作業效能。

區公所表示，針對居住於潛勢區周邊區民，每年也逐戶拜訪保全對象，及宣導土石流防災避難疏散等事宜。除邀集里長、里民及地方自主防災組織等成員，參與水保署土石流自主防災計畫，未來也會持續精進各里疏散避難編組，及輔導社區建立自發性巡守，並強化保全戶「預防性避難」的觀念轉換。更將重點放在「防災數位轉型」與「社區自主能量」的提升，致力建構石碇區全方位的防災安全網。

照片來源：新北市府提供

