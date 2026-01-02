聯手女密友涉貪300萬收押！前消防局長李明峯抗告失敗 看守所過農曆年

記者林昱孜／台南報導

台南市前消防局長李明峯退休後，涉貪遭檢方聲押獲准，他提抗告遭駁回，確定農曆年看守所度過。（圖／台南市府提供）

涉嫌貪污的前台南市消防局長李明峯，日前遭法院裁定羈押禁見後不服提起抗告，高等法院台南分院審理後，認定其涉犯重罪且有逃亡、串證之虞，今（2）日裁定駁回抗告，且不得再抗告，李明峯確定將在看守所度過農曆新年。

台南高分院指出，李明峯原先否認收賄，直至檢方掌握證據並聲押後才認罪，並非自始誠實面對，且供詞反覆，有避重就輕之嫌。法官認為，李明峯擔任局長達15年，具備相當資力與人脈，具相當資力可供逃亡使用，存在逃避重罪追訴之高度可能。

廣告 廣告

李明峯聯手女密友涉收賄300萬元。（圖／民眾提供）

此外，法官指出，李明峯於偵查中供稱，因曾在中央政府服務，擔心遭監聽，即改以他人提供的行動電話聯繫，顯示其在案發時即已有防免偵查的具體作為。而檢察官訊問其與相關人士聯繫方式時，李明峯僅提及行動電話與LINE，刻意未提及Whatsapp，法院認他並非單純「不小心」刪除紀錄，而是有計畫性的規避偵查與滅證。

合議庭指出，李明峯所涉貪污犯罪，對社會秩序造成嚴重侵害，認為羈押並禁止接見、通信，仍屬確保追訴程序進行的必要手段，亦符合比例原則與羈押最後手段性，抗告無理，應予駁回，且不得再抗告

更多三立新聞網報導

連掃7車怎麼撞的！台南成大醫院旁「一路撞不停」畫面曝光 7旬翁慘了

雨刷洗錢225億！豪宅內中國妻坐擁「85名牌包牆」 鑑定大翻車：8成假的

王夢麟酒駕肇事畫面曝光！「過彎拉不回」清潔員躲劫 前晚喝3hrs威士忌

10秒收魂畫面曝光！8旬翁機車煞不住撞「穿越行人」 他噴飛滾圈送醫亡

