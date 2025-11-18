聯手打造南台灣「S廊帶高峰會」 富邦證券總經理：台股2萬8不是泡沫

看好AI長線投資效應與南台灣產業實力，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇（7566）今（18）日宣布，首屆「S廊帶高峰會」高峰會將於11月21日在亞果台南安平遊艇碼頭出航。三方攜手，要把南台灣從晶圓廠與供應鏈聚落，推進為連結產業與資本的「亞洲產業創新走廊」，並打造成「台灣版 Sun Valley Forum」。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，「S廊帶」的命名，本身就蘊含兩層關鍵意涵。「S代表兩件事情，一個是半導體（Semiconductor），一個是南方（South）。它們都跟AI相關，也代表台灣跟南方，對於整個AI大建設時代所做出的重要貢獻。」

​李鴻基進一步以美國德州與台灣南部對照，強調在AI需要大量電力、水資源與土地條件下，「不管在美國還是在台灣，答案其實都是南方」，而這也是S廊帶要講述的核心故事。

李鴻基坦言，自己在資本市場耕耘三十年後回頭看，發現真正持續在做的，是「不斷把台灣介紹給全世界」。「開玩笑講，我可能是做了三十年的『最大賣台集團』，一直在把台灣賣出去。」只是這次希望用更有創意的方式，透過一個從南方出發的高峰會，讓全球資本市場重新認識台灣。「我們想讓全世界不只是看到台灣，而是未來十年，全世界的人可以『從台灣的南方，重新看到台灣』。」

這也是首屆「S廊帶高峰會」的初衷。活動選在亞果台南安平遊艇碼頭舉行，預計邀集約120位跨界決策者，包括40多位上市與準備上市公司的董事長、總經理，以及國內外機構投資人、新興投資家。形式上則刻意跳脫傳統投資論壇與法說會模式，規劃約16個主題工作坊與海上巡航等安排。

「這絕對不是那種讓投資人一天趕場好幾間飯店會議室的法說會。」李鴻基強調，會中不要求簡報，而是請企業家分享對未來五年產業與企業的看法，「我們希望把這些拼湊起來，讓它能夠代表『台灣未來五年』。」

亞果遊艇董事長侯佑霖（左起）、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基、富邦證券總經理郭永宜。（魏鑫陽攝）

富邦證：台股兩萬八非泡沫 布局亞灣進行式

從資本市場角度出發，富邦證券總經理郭永宜在會中則從AI供應鏈與台股獲利結構，解讀南台灣的戰略位置。他指出，台灣在全球AI產業鏈中，已從晶圓、記憶體、散熱、矽光子高速傳輸到被動元件，形成一條完整且關鍵的供應鏈。「台灣的經濟，尤其是產業的軟實力相當驚人，說是『硬實力』也不為過，全球AI供應鏈的重要重心就在台灣。」

郭永宜也用數據說明，此次台股站上高檔並非泡沫。他指出，2000年以前，台灣所有上市櫃公司獲利多落在1.5兆到2兆元區間，「那時候指數到一萬點就像有個天花板」。近年則明顯改觀，去年度整體獲利約4.06兆元，今年前三季已達3.38兆元，全年可望落在4兆到4.5兆元，明年預估更有機會突破5兆元。

「以目前約90多兆元的總市值來看，本益比還不到20倍，不算太貴。」郭永宜認為，這樣的獲利結構，足以支撐指數來到28000點以上，也為南台灣一連串AI與半導體投資，提供堅實的金融後盾。

對富邦證券而言，參與S廊帶計畫，也是延伸其在企業與資本市場之間「橋樑」的角色。郭永宜表示，富邦除了協助企業籌資、提供承銷與財務顧問服務，更透過研究、產業分析與國際資本連結，嘗試為企業與投資人建立一個「共好」生態系。「從台灣製造業的底蘊、科技業的創新力，到綠能與AI帶來的新經濟動能，我們希望一起把這些故事說給全世界聽。」

郭永宜也提到，高雄亞灣財富管理專區讓高資產客戶商品選擇更開放、跨境服務更靈活，「未來銀行、壽險、證券在南部的串聯，會是支撐南方崛起很重要的一塊。」

​​ 亞果遊艇董事長： AI人才大量進駐 南部真的起風了 ​



如果說寬量國際與富邦證券分別代表「敘事」與「資本」，那麼亞果遊艇則提供了具體的場景與生活方式，把產業與投資對話拉回到海洋與城市日常。亞果遊艇董事長侯佑霖回憶，一年多前首次邀請李鴻基到亞果用餐時，第一次聽到「S廊帶」的構想，才意識到南部產業結構其實已悄悄轉變。「我一直以為我們家附近房地產漲是亞果帶動的，後來才發現真正推手，是南科、半導體到現在AI帶來的剛性需求。」

侯佑霖出身南部，早年從人力資源跨到旅遊觀光，如今專注遊艇休憩產業，他坦言對高科技與半導體並不算熟悉，「但從30年前做3K產業人力（鋼鐵、食品、螺絲、紡織），到20年前南科進駐、客戶變成電子業，再到現在AI人才大量進入台南，你會感受到南部真的在『起風』。」在他眼中，S廊帶不只是產業價值鏈的重新編排，也意味著服務業與生活方式的升級——從過去在陸地上唱歌喝酒，到真正走進海洋。

目前亞果從台南安平出發，向北串聯澎湖、台中、台北港與基隆，規劃共六座遊艇碼頭，結合碼頭、會員會所、星級飯店與濱海住所，鎖定的正是這群高端科技人才與企業主。「碼頭不是一個出口，不只是出去玩，它也是一個入口。」侯佑霖強調，國際遊艇靠泊會把高端人士帶來台灣，「未來整個港灣生活，會讓台灣人覺得我們真的跟國際接軌，也讓來台工作的外籍人士覺得，台灣不是只能待在陸地，而是一個真正的海洋國家。」

在記者會尾聲，則點出南部高資產族群與國際資金之間，仍有不少「可以被打通」的斷點。侯佑霖以自身觀察指出，許多南部企業主財力雄厚，過去多仰賴銀行定存與理專推薦商品；李鴻基則從研究經驗出發，提醒外資注意被忽略的中小型公司：「如果以20億美元市值當門檻，全台近兩千家上市、上櫃與興櫃公司中，真正被國際機構全面覆蓋的只有約140家，還有非常多公司沒有被看見。」S廊帶高峰會，某種程度上就是要補起這塊資訊落差，系統性地把更多代表「南方實力」的企業，介紹給全球長線資金。

「今年是S廊帶高峰會的元年。」李鴻基說，他期待這不只是一次性的活動，而是能像Sun Valley Forum一樣，成為企業家、投資決策者與意見領袖定期對話的平台，「在這裡大家可以跨界討論未來五年企業營運與產業趨勢，談的不只是股價，更是產業、文化和經濟的永續經營」。從護國神山到南方廊帶，台灣正試圖為自己寫下一個新的投資敘事。

