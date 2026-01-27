聯手抗霾升級 泰寮緬推動跨境空汙行動計畫

根據台泰時報今天(27日)報導，面對每年旱季反覆出現的跨境空氣污染問題，泰國、寮國與緬甸近日在寮國永珍舉行高層會議，正式通過「2026至2027年跨境空汙聯合行動計畫」，重申三國將以更制度化、科技化方式，從源頭著手解決籠罩湄公河次區域的季節性霾害。

這次會議由泰國代表團出席，團長為污染控制廳副廳長塔納猜（Thananchai Wannasuk），與寮國及緬甸相關部門代表就政策協調、技術合作與資訊共享展開討論。

會後三方一致認為，跨境霾害已非單一國家可獨力處理的問題，必須透過區域合作，才能有效降低對民生、健康與經濟活動的衝擊。

行動計畫的核心之一，是全面導入衛星科技與即時資料共享機制，建立跨國野火熱點與空氣品質監測系統。官方形容，這標誌著區域合作邁入以科學數據為基礎的「衛星外交」新階段，不僅用於事後應變，更著重於提早預警、風險評估與長期防治。

具體措施包括：建立跨境火災風險地圖，提升對高風險區域的預測與管理能力。推動統一的空氣品質通報平台，讓各國即時掌握污染狀況。促進永續農業作法，減少露天燃燒與傳統刀耕火種，從源頭降低污染排放。

三國並同意成立「技術工作小組」，確保相關政策決策以科學證據與可驗證數據為依據，避免流於政治宣示。與會代表在聯合聲明中指出，霾害是整個區域共同承受的問題，治理目標不僅在於短期改善空氣品質，更希望讓清新空氣成為區域居民長期享有的基本權利。

此外，行動計畫亦納入大規模公共宣導策略，鎖定地方社區、農民及農業相關產業，透過教育與誘因機制，鼓勵採用替代露天燃燒的生產方式。各方期待藉由行為改變與制度支持，逐步降低跨境污染的結構性風險。

會議最後，三國代表重申對新行動計畫與合作架構的承諾，強調將持續強化區域協調，提升湄公河次區域在環境治理上的韌性與永續性，為居民健康與生態保護奠定更穩固的基礎。 (編輯:柳向華)