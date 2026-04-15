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聯手掃蕩非法廢棄物 彰檢大搜14處押人扣車
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
彰化地檢署結合警方、環保及調查單位聯手掃蕩非法廢棄物轉運與貯存，動員83人次前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地，搜索14個處所，查獲4家廢棄物清除公司雖持有乙級廢棄物清除許可證，卻未依法申請設立貯存場或轉運站，即擅自將清運的廢棄物堆置於廠區內， 17名涉案被告，其中2人因有逃亡串證之虞，向法官聲請羈押，其中1人准押，另15名被告交保。
彰化縣環保局日前接獲民眾檢舉，發現有業者於轄內非法堆置廢棄物。彰檢獲報後，隨即啟動檢警環調查緝國土犯罪平台，由國土專組主任檢察官周佩瑩整體規劃，率檢察官鐘祖聲、詹雅萍、卓喆寓聯手指揮保七總隊第三大隊、調查局彰化縣調查站組成專案小組，會同彰化縣環保局，積極整合情資並深入追查。
經縝密蒐證，專案小組於4月1日及7日發動2波搜索行動，動員警調環人員共計83人次，前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地，搜索14處所。查獲環保公司等清除業者，雖持有乙級廢棄物清除許可證，惟未依法申請設立貯存場 或轉運站，竟擅自將清運之廢棄物堆置於廠區內，涉有違法情事。這些業者非法堆置廢棄物數量龐大，從719立方公尺到2000立方公尺，已構成違反廢棄物清理法嫌疑，並對環境造成潛在重大污染風險。
檢察官認被告等涉嫌違反廢棄物清理法第46條第3款及第4款規定，犯罪情節重大，向法院聲請羈押2人，其中1人獲准羈押，檢察官另交保被告15人、限制住居2人，查扣曳引車5輛、大貨車7輛、小貨車2輛、壓縮車4輛、挖土機 5台、堆高機1台及推土機1台等相關犯罪工具。
彰檢表示，非法堆置及貯存廢棄物造成環境破壞、危害民眾健康，不利國土永續發展，將持續結合各機關力量，嚴正執法。同時呼籲相關業者務必依法從事廢棄物清除與處理作業，切勿積非成是，心存僥倖；民眾如發現疑似非法棄置廢棄物情事，亦請踴躍通報，共同維護生活環境安全。
照片來源：彰化地檢署
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