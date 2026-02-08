聯手掏空300萬存款！鄰居母子覬覦身障男積蓄 還遭控千萬房產半價騙走

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

新竹一名領有身心障礙手冊、智商僅約60的男子「阿和」（化名），多年來靠資源回收維生，過著極其簡樸的生活，辛苦存下300萬元存款。不料，鄰居阿慶與其母阿修（均化名），竟涉嫌利用阿和的信任與認知能力不足，在短短2年間聯手掏空其帳戶，甚至遭控誘騙其簽下不動產買賣契約，已嚴重低於市價至少5成的價格賣屋。

鄰居母子聯手利用阿和的信任，短短2年掏空對方積蓄。（示意圖／unsplash）

根據判決書內容，阿和自幼因病導致智力受損，雖能自理生活但理解力低下。阿慶母子因與其熟識，明知阿和識字不多，卻自2022年底起頻繁帶他進出銀行。阿和子女事後查帳發現，過去十幾年少有異動的帳戶，竟在2年內出現18筆異常提款。

法院調查發現，其中一筆40萬元的款項，在阿和臨櫃領出後僅4分鐘，便被全數存入阿慶帳戶。此外，銀行監視器更拍下阿修在櫃檯全程監控，甚至在行員交付現金時，直接「順手」將錢塞進自己手提包，還辯稱款項是「標會所得」或「打麻將贏的」。

除了現金存款，阿和指控對方以威脅話術誘騙他以500萬元的低價，將市價逾千萬的房產過戶給阿慶。然而，承辦地政士表示，簽約當時阿和神情自然，且能獨立申請印鑑證明並完成過戶手續。法官審酌後認為，阿和雖有輕度智障，但尚未達到完全無意識或精神錯亂的程度，且該土地因地處保護區開發受限，難以認定合約價格不相當。房產部分最終判決阿和敗訴，房屋仍歸阿慶所有。

法官在判決書中語氣沉重地指出，阿慶與阿修母子明知阿和屬於社會弱勢，卻利用對方的信任將其一輩子的拾荒血汗錢轉存入自己帳戶，行為背於善良風俗。法院日前宣判阿慶與阿修應連帶賠償阿和300萬元。



