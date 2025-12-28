聯手施暴6童、害嬰腦出血！家長痛批「心都碎了」…2褓姆正面照曝光

社會中心／洪正達報導

涉嫌施虐的2名褓姆都已被羈押禁見。（圖／翻攝臉書）

台南麻豆區日前傳出重大虐童案件，一名年僅11月大的男嬰日前被送往私人托育所照顧後，卻遭到2名褓姆聯手施暴，送醫後被檢查出腦出血現象，案經警方深入調查，發現已有6人受害，涉案人為鄭姓、張姓2名姆，其中張女甚至沒有執照，後續遭到拘提後，已於12月8遭到聲押禁見獲准，如今鄭、張2女的正片照也曝光，家長也在28日的記者會中痛批「把孩子交出去，卻把他們送進了地獄」、「無法想像怎麼會有這麼變態的人」，還有家長痛批「看到影片心都碎了」。

受害家屬表示，光是自己看過去1個月的監視畫面，自己8月大的小孩就被受虐超過20次，且監視器的畫面顯示是殘忍施暴，包括打巴掌將小孩打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，自己看到畫面心都碎了，「影片真的很慘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」。

受虐童家長在郭國文記者會中痛批「無法想像怎麼會有這麼變態的人」。（圖／翻攝畫面）

受害家屬強調，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下的兒童，都還不會講話，加害人就是看準這點，對兒童打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵，而整起事件爆發是因為一位11月大的小朋友送醫後，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現鄭姓、張姓保母的惡行。

劉行五表示，在醫院做出兒少通報後，麻豆分局也立即啟動調查，到受托保母做訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。在檢警單位陸續掌握事證後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證之餘向法院申請羈押，兩人於12/8遭裁定羈押禁見。目前一共有6位家長提出傷害告訴。

楊小萱表示，這次涉案的兩位保母，僅有一位屬於合格收托，另外一位並非合格登記的保母。然而，合格的保母也僅回報照顧2名兒童，代表該保母違規收托6位兒童，後續社會局也將依法撤照、並對於違規的部分進行裁罰，同時一一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況。

郭國文強調，剴剴案之後，修正了《刑法》，提高虐童的刑責，讓凌虐未滿7歲孩童致死，處死刑或無期徒刑；凌虐˙歲以下幼童，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑等，制度上的修正。然而，目前更完整的《兒童托育服務法》仍在立法院審查當中，尚未三讀，導致對於兒童照顧的監管與虐兒防範還不夠完全。

受害童身上布滿傷痕，讓父母親相當傷心。（圖／翻攝畫面）

郭國文指出，其實服務法中就包含強化不當對待或照顧的處理機制，對於保母這種「在宅托育」、「居家托育」、「到宅托育」等多面向的照顧兒童形式，也都有明確規範，對於托育人員的虐待、不當管教等行為做出明確罰則。

郭國文表示，虐童憾事一再發生，今日又一對心碎又悲憤的父母出來開記者會，相當沈重，希望立法院同事能加速該法案的協商，盡速完成三讀，來落實對於孩童，甚至是對整個家庭的保障。

陳秋宏則強調，面對違規的業者，總是有辦法可以在社會局訪查時，隱藏犯罪事實，形同目前的查核方法無效，他認為包括詢問左鄰右舍是否經常聽到孩童哭聲，以及從育兒物品的數量應該可看出照顧不只2名嬰兒，社會局都應該提高警覺，不能只是制式查核。

