聯手日、韓部署先進防衛能力！谷立言重申「拒止任何企圖奪取台灣的能力」

近期國防預算以及1.25兆國防特別預算持續成為各界焦點，其中，特別預算在朝野爭論下遲遲未能通過。就在此際，國防安全研究院今（22）日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言進行專題演講。谷立言表示，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，近年台灣推動的消耗戰略，成功將有限兵力轉化為具倍增效果的防衛力，使中國奪取台灣的難度大幅提高。美國已在第一島鏈沿線部署最先進的防衛能力，盟友也正對自身軍力進行關鍵投資，透過這樣的集體努力，持續維持區域和平與穩定。

國防安全研究院今天舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，其中，谷立言以「共同投資和安全繁榮的未來」為題進行專題演講。谷立言提到，正如當年國際聯盟（League of Nations）所懷抱的烏托邦願景，未能遏制深層的經濟分歧與歷史積怨，當今不惜一切代價追求「全球主義」的虛假信念，也讓世界在面對當前生存威脅時措手不及；長期以來，對某些國家操弄全球規則以壯大自身國力，卻犧牲其他國家、包括美國及其夥伴勞工與家庭利益的事實，我們視而不見，誤以為經濟相互依存即可確保和平，最終導致許多美國盟友在國防投資上的不足。

美國戰略修正與對盟友的新期待

谷立言說，在美國總統川普（Donald Trump）的領導下，美國正進行迫切且必要的戰略修正，以確保維護自身自由，同時避免重演上個世紀兩次世界大戰的悲劇。這項修正始於美國果斷擺脫對無限制全球化的迷信，並深刻吸取過往軍事行動的教訓——那些行動曾讓許多美國人民對無止境的戰爭心生疑慮。取而代之的並非孤立主義，而是一種清醒且務實的戰略，結合積極外交與強而有力的嚇阻，以確保持久和平；美國將堅定與盟友及夥伴站在一起，既保護自身自由，也促進他們的安全。

谷立言表示，自由並非憑空而來，美國能夠協助朋友的程度，取決於他們願意為自身安全付出多少努力；在全球各地之中，沒有任何地方比本區域更能體現「共享自由成果、共同承擔守護責任」的重要性。正如川普提出的《國家安全戰略》（NSS）所明確指出，美國致力於維持在第一島鏈任何地點拒止侵略的軍事能力。

第一島鏈防衛布局與台海安全核心

谷立言說，然而，該戰略同時強調，美國不可能、也不應該單獨承擔這一重擔，因此呼籲夥伴國家增加國防投資，更重要的是，投資於真正能嚇阻區域侵略的能力。在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正於第一島鏈沿線部署最先進的防衛能力，各盟友亦同步對自身軍力進行關鍵投資。透過這樣的集體努力，持續維持區域和平與穩定，回應脅迫行為，並共同確保如《國家安全戰略》所言，「拒止任何企圖奪取台灣的能力」。

谷立言指出，《國家安全戰略》清楚說明，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連接東海與南海，並提供直接通往太平洋的通道；再加上台灣在全球經濟中的重要地位，使台灣海峽的衝突風險，成為攸關美國、全世界，當然也包括台灣自身安全的核心議題。他表示，台灣在履行其維護區域和平關鍵角色方面，已展現日益明確的承諾，自一年半前重返台北以來，對台灣國防改革的廣度與速度深感敬佩。

不對稱戰略與整體防衛改革

谷立言表示，台灣軍方推動的整體防衛與消耗戰略，善用島嶼的自然地理條件，並透過不對稱能力的運用，將有限兵力轉化為具倍增效果的防衛力量。跨越台海並登陸一座山勢崎嶇、人口密集的島嶼，本就是最困難的軍事行動之一；而台灣近期在淡水河口部署爆炸性障礙物等措施，更使此類情境變得極其艱鉅。

谷立言也說，這不僅是作戰計畫的問題，更關乎兵力結構與務實訓練。台灣成功將義務役役期由四個月延長至十二個月，並改革後備制度，大幅擴充可即時投入作戰的人力；一支訓練良好、裝備齊全的後備部隊，本身就是對潛在侵略者的重要嚇阻。另一項關鍵轉變，則是台灣開始深植任務式指揮（Mission Command）理念，這正是民主社會相較於威權體制所具備的不對稱優勢——信任基層指揮官依指揮官意圖自主執行任務，不僅能在關鍵指管節點遭受攻擊時維持韌性，也能提升整體作戰彈性。

全民韌性與社會作戰意志的展現

谷立言說，台灣軍方也在去年夏季的漢光演習中，展現善用城市環境的能力，在民宅社區與台北捷運系統中部署兵力；同時，全島各地的城鎮韌性演練亦納入民間機構與地方政府參與，顯示整備工作正逐步成為全社會的共同努力。台灣民眾對這些演習的支持，反映出社會對軍方在維護和平中角色的高度認同，愈來愈多民眾主動參與韌性演練，展現守護家園與生計的決心。

谷立言提到，美國人與外國訪客經常問他「台灣有沒有作戰意志？」他通常會告訴對方，民調顯示，台灣民眾願意保衛家園的比例，高於2022年2月之前受訪的烏克蘭民眾；而更重要的是，他會強調「作戰意志與備戰意志密不可分」。

