聯手李在明上演「爵士鼓外交」！高市早苗大讚1事 聚焦日韓戰略合作「提到這國」

日本首相官邸於14日在官方X（前推特）公開了一段影片，內容為日本首相高市早苗與韓國總統李在明於13日在奈良市內飯店進行的「爵士鼓外交」。影片中，兩位領袖配合韓國人氣團體「BTS」的知名歌曲〈Dynamite〉以及動畫電影《KPOP Girls！Demon Hunters》劇中歌曲〈Golden〉進行演奏。

這場安排源於去（2025）年雙方在APEC及慶州舉行首腦會談時，李在明曾透露「打鼓是我的夢想」，學生時代曾擔任重金屬樂團鼓手的高市早苗因而特別準備了這項驚喜。影片中李在明表示「要對上節奏真不容易」，高市早苗則稱讚「您打得很好，非常厲害」，李在明事後也對能實現長年夢想表示欣喜。

日本首相高市早苗（右）與韓國總統李在明（左）會面進行「爵士鼓外交」。（取自高市早苗X）

在正式領袖會談方面，高市早苗與李在明於13日下午2時起舉行了約90分鐘的會談，其中包括約20分鐘的少人數會談及約70分鐘的全體會談。高市早苗首先歡迎李在明來訪，並強調這是今年「穿梭外交」的開端，期盼以此為契機將日韓關係推向新高度。雙方確認了日韓關係的戰略重要性，同意兩國應攜手為區域穩定發揮作用，並就日韓、以及日美韓三國在安全保障等領域的戰略合作重要性進行討論。在經濟領域，鑑於供應鏈韌性及經濟安全保障的需求，雙方同意指示相關部會深化討論，推動戰略性且互惠的合作。

日本首相高市早苗（右）與韓國總統李在明（左）會面。（美聯社）

值得注意的是，本次會談在具體合作項目上取得多項進展。針對山口縣宇部市「長生煤礦」所發現的遺骨問題，兩位領袖歡迎雙方在實施DNA鑑定合作上的協調取得進展；同時，雙方也同意起草文件，以加速在應對跨國組織詐欺方面的合作。針對北韓核武與飛彈問題，雙方重申將透過日韓及日美韓緊密合作，致力實現北韓完全無核化；高市早苗也請求韓方持續理解與協助解決綁架問題，並獲得李在明的認同。兩位領袖並預計於14日共同參訪世界遺產法隆寺。

此外，隨著日、韓領袖會談後，日本國內政局也傳出重大進展。日媒報導，據自民黨相關人士透露，高市早苗已進入最後調整階段，預計於14日傍晚返回東京後，向自民黨幹部正式傳達解散眾議院的意向。高市早苗預計在23日召集的通常國會開議時宣布解散國會，目前政府與執政黨內部為了降低對明年度預算案審議的影響，正以「1月27日公告、2月8日投開票」的時程為主軸進行研擬，但也可能視準備狀況調整為「2月3日公告、2月15日投開票」。

