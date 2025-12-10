聯手清潔隊清除路障 雲林警還路於民保障交通安全

cnews204251210a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為提升雲林縣斗六市區交通秩序與用路安全，斗六警分局會同斗六市公所清潔隊員，展開道路環境清理專案，針對市區多處被雜物占用的路段，進行全面清除作業。查獲占用路段，除要求立即排除障礙外，並將依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款規定，對行為人或雇主處以1200元以上、2400元以下罰鍰，以確保道路環境安全。

斗六警分局表示，路清專案鎖定轄內永興路、博愛街與榴邨二街等地，部分人行道及道路兩側，長期被盆栽、雜物、攤販設備等占用，不僅影響車流動線，也危及行人安全。清除作業開始，首先由員警到場勸導，要求住戶與店家自行移除障礙物，再由清潔隊協助後續清除，也獲得附近商家與住戶的良好配合，順利為用路人恢復通暢空間。

斗六警分局指出，少數民眾經常以交通錐、水桶、盆栽等方式占用道路，一經查獲，除要求立即排除障礙外，並將依《道路交通管理處罰條例》開罰。斗六警分局長李宗儒表示，警方將持續會同清潔隊執行清道勤務，針對占道情形加強勸導與取締。

李宗儒呼籲，民眾與商家共同維護道路暢通，若發現騎樓、人行道或道路遭堆物阻礙，可立即撥打110或聯繫轄區派出所反映，一同打造更安全順暢的用路環境。

照片來源：雲林縣警方提供

