聯手畢書盡為《功夫》獻唱 徐暐翔半夜驚醒：真的可以嗎？

Bii畢書盡和徐暐翔合唱〈想要保護的〉。（圖／索尼音樂提供）

九把刀執導的《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等超強卡司，主題曲〈想要保護的〉由Bii畢書盡和徐暐翔強強聯手對唱，九把刀親自填詞，描繪出電影中男主角柯震東與朱軒洋之間友情的不甘與心痛，透過兩人的詮釋，讓這份情感更加真摯深刻，畢書盡和徐暐翔兩種聲線的層次與情緒交織，呼應劇中師徒與兄弟之間深沉而複雜的情感牽絆。

當收到合唱邀約時，畢書盡開心之餘，也立刻專注在歌曲上，開始思考歌曲需要展現的情緒，是九把刀書迷的徐暐翔接則形容是反覆交織的興奮、幸福及受寵若驚，得知可以跟他很欣賞的前輩畢書盡合唱，他一直想著：「我真的可以這麼幸運跟幸福嗎？」接到邀約的那幾天，他甚至會在睡夢中驚醒，去重新打開手機對話，確認這件事是真的，十分逗趣。

廣告 廣告

戴立忍、柯震東、朱軒洋主演電影《功夫》。（圖／麻吉砥加提供）

為貼近片中「師兄弟情誼」的核心，製作人JerryC安排兩位風格迥異的男聲交織演唱，畢書盡以收斂的方式詮釋歌曲前段，如同在角色心中整理情緒，而後段則隨旋律慢慢打開，他形容：「這首歌對我來說，更重要的是那種克制裡的溫度，說不出口的情緒，反而最有力量。」徐暐翔則以一位書迷的視角，重返小說場景，用記憶中的戰鬥與對白構築演唱情境，「這首歌對我來說是一場情緒上的挑戰，每個語氣、音色、甚至呼吸都需要精準調整，才能撐住整首歌的情感重量。」

畢書盡大讚徐暐翔非常認真，「能感受到他對唱歌的態度，聲音有一種溫柔又帶著堅韌感，不用刻意表現，可以很快、很自然地流露在歌曲中。」徐暐翔對畢書盡的親切更是讚不絕口，「當天我們一起離開錄音室準備各自搭車，Bii哥先前已跟我說過再見了，他在上車前還特地轉頭回來和我揮手說再見，看著我的眼神好真誠，揮了好久的手，當時我心裡想著『身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了吧』！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光

袁惟仁57歲病逝！愛女淚悼「下輩子牽我走紅毯」：讓我愛你久一點

奇葩組合！義大利麵竟有「芋泥三色豆香菜」口味 蔡英文笑：歐洲的朋友會諒解